por Wesley Silas

Após anos de suspensão de prestadores de serviços médicos e odontológicos aos usuários do plano em todo Estado, o atual Governo do Tocantins montou uma força tarefa para sanar os compromissos estabelecidos para retornar os serviços, que antes eram concentrados na Capital.

“Estamos trabalhando, diuturnamente, para melhorarmos cada dia mais os benefícios de saúde do servidor. O Servir conta com uma ampla rede de prestadores e estamos em fase final do credenciamento da Unimed de Gurupi. Em breve o atendimento será retomado, mas o Servir garante os leitos de UTI na cidade de Gurupi para atender as demandas decorrentes da pandemia de covid-19”, ressaltou o secretário Executivo e diretor do Servir, Ineijain Siqueira.

Em Gurupi, os problemas no atendimento por usuários servidores do Estado chegou a ser recorrente como mostrou o Portal Atitude no ano de 2014, quando o plano tinha a nomenclatura Plansaúde/Unimed. Em outubro de 2016 a situação piorou e foi pauta da Greve Geral de 60 dias dos servidores que reclamavam dos atrasos dos consignados e do Plansaúde que eram pagos com intervenção dos Sindicatos e da Justiça, conforme disse na época o presidente do SISEPE-TO, Cleiton Lima Pinheiro

Sobre o Servir

O Servir é o mais novo benefício de saúde que o Governo do Tocantins está oferecendo para os servidores públicos estaduais. É um novo serviço de saúde com mais agilidade, comunicação e totalmente adaptado aos novos tempos proporcionando segurança aos beneficiários e mais acesso à informação.

O Servir destina-se a garantir, aos segurados e dependentes, a assistência à saúde, por meio dos serviços de medicina preventiva e curativa e do tratamento odontológico.