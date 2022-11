Por Redação

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO), com apoio do Centro de Apoio Operacional da Saúde (CaoSAÚDE) do Ministério Público do Estado (MPE-TO), da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) e do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan), promove no dia 10 de novembro de 2022, junto às 139 Secretarias Municipais de Saúde, o Dia D de Conscientização, prevenção e enfrentamento da hanseníase.

Todos os municípios tocantinenses declararam adesão ao movimento. A campanha tem como tema central o lema “Quem Trata, Cura!” e tem o objetivo de chamar a atenção dos cidadãos e cidadãs tocantinenses para a doença, que tem tratamento e cura.

“O Estado do Tocantins é considerado hiperendêmico, conforme os parâmetros do Ministério da Saúde. Já tivemos reuniões com municípios considerados silenciosos, promovemos ações de conscientização juntos as Gestões e agora estamos promovendo o Dia D para chamar ainda mais atenção sobre o tema. Precisamos divulgar cada vez mais que o tratamento da hanseníase é realizado nos serviços de saúde das redes municipais, gratuitamente, de forma simples e eficaz, sem necessidade de internação. Mas o diagnóstico precisa ser precoce para minimizar os riscos de sequelas”, afirmou o Presidente do COSEMS-TO Rondinelly Souza.

A doença

A hanseníase é uma das doenças mais antigas da humanidade, com relatos de casos desde 600 a.C. Apesar de antiga, ela ainda é um grave problema de saúde pública, especialmente no Brasil, que concentra o segundo maior número de novos casos do mundo, atrás apenas da Índia.

A hanseníase é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae, que afeta principalmente nervos periféricos e a pele. As complicações da doença podem levar a incapacidades físicas, principalmente nas mãos, pés e nos olhos.

Os sinais mais frequentes incluem dormência, formigamento e diminuição na força física das mãos, pés ou pálpebras, além de manchas brancas ou avermelhadas com diminuição ou perda da sensação de calor, de dor ou do tato. Em caso de qualquer sintoma é importante que a pessoa busque a unidade de saúde mais próxima de sua casa.

Dados no Tocantins

De acordo com a SES-TO o Tocantins ocupa o 2º lugar nacional no ranking brasileiro de Estados com maior número de notificados com hanseníase. Em 2021 foram registrados 765 novos casos e até o início de novembro, conforme o Portal Integra Saúde, 566 já foram contabilizados.