Por Redação

Como esperado para esta época do ano, as chuvas já se intensificaram em grande parte do país. Ao mesmo tempo em que contribuem para amenizar as altas temperaturas do verão, favorecem a proliferação do mosquito causador da dengue, que deposita ovos em recipientes com água parada. Além da dengue, o inseto também é responsável pela transmissão de zika e chikungunya.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil encerrou o ano de 2022 com mais de mil mortes por dengue confirmadas, além de mais de 1,4 milhão de casos registrados. É o maior número de mortes nos últimos seis anos. No mesmo ano, o Tocantins registrou mais de 22 mil casos, tendo o maior número de infectados na região Norte do país. No estado, 7 pessoas morreram pela doença.

Medidas simples como manter calhas limpas, caixas d ́água bem vedadas, colocar areia nos pratinhos dos vasos das plantas, virar garrafas de cabeça para baixo e descartar lixos, entulhos e pneus em locais adequados, são decisivas para evitar a proliferação do mosquito.

Os sintomas mais clássicos da doença, segundo o infectologista e consultor médico do Sabin Diagnóstico e Saúde, Dr. Marcelo Cordeiro, são febre, dores musculares e articulares, atrás dos olhos, nas costas e no abdômen, além de fadiga, mal-estar e manchas vermelhas pelo corpo. “Nos casos mais graves, a doença pode evoluir para a síndrome do choque da dengue, que pode levar o paciente ao óbito”, alerta o médico.

Conforme a Dra. Nayara Borba, biomédica e gestora do Sabin no Tocantins, o diagnóstico da doença pode ser feito por meio de diferentes exames, com resultado em até 1 dia útil. “No Grupo Sabin temos três tipos de exames: o teste rápido para dengue (NS1, anticorpos IgG e IgM), com resultado em até 1 dia útil; a detecção do vírus da dengue por PCR, com resultado em até quatro dias úteis; e o PCR combo, para a detecção de três vírus – dengue, zika e chikungunya – com resultado em quatro dias úteis”, explica

O infectologista e consultor médico do Sabin, Dr. Marcelo Cordeiro, explica ainda que dentre os exames disponíveis para detecção da doença, o PCR Combo oferece o diagnóstico mais amplo.

“Ao usar a técnica molecular de RT-PCR quantitativo, o teste tem a vantagem de identificar nos primeiros dias da doença, qual dos três vírus acomete o paciente, sem a necessidade de pedir ou fazer reações em separado para cada uma. Ou seja, com uma única picada é possível pesquisar os 3 vírus”, destaca.

Sabin no Tocantins

O Sabin chegou ao Tocantins em 2012. Desde então, oferece serviços de excelência com investimento em tecnologia e inovação. Com tempo e dedicação, o Sabin expandiu sua atuação e hoje conta com 13 unidades de atendimento, nas cidades de Palmas, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Gurupi e Guaraí, com um portfólio de mais de 5 mil exames.