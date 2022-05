A campanha segue até o dia 3 junho em todo país e o Tocantins não atingiu nenhuma das metas estipuladas. Todos os públicos-alvos estão abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde (MS). A cobertura vacinal da influenza no Estado tem como meta vacinar 90% do público, estimado em 516.917 pessoas, sendo aplicadas apenas 130.442 doses. Por grupos prioritários, o Tocantins só vacinou 27,10% das crianças acima de 6 meses de idade, 25,60% das gestantes, 19,90% puérperas, 40% dos idosos, 46% dos trabalhadores da Saúde, 24,50% dos indígenas e 24,7% dos professores.

“A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a influenza (gripe) e proteger as pessoas com maior risco de desenvolver complicações desta doença. A vacina é segura, evita casos graves e óbitos”, afirma a gerente de Imunização Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), Diandra Sena, complementando que “em relação ao Sarampo, essa doença já foi controlada no Brasil e, hoje, há registros de surtos, situação ocasionada devido à baixa adesão da vacinação infantil, mesmo com a oferta da vacina gratuita nas unidades básicas de saúde. A vacinação infantil vem caindo, só conseguimos atingir 28,16% das crianças na campanha de vacinação do sarampo”, lamenta a técnica.

Gripe

A gripe é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. Ela é provocada pelo vírus da influenza e tem grande potencial de transmissão. O vírus se propaga facilmente, levando a casos leves, mas, também, a casos graves, que aumentam as taxas de hospitalização e provocam a morte de pessoas mais vulneráveis à doença.

Sarampo

É uma doença infecciosa grave, provocada por vírus, transmitida pela fala, tosse e espirro, e extremamente contagiosa, podendo ser contraída por pessoas de qualquer idade. É caracterizada por febre, inflamação das mucosas do trato respiratório e erupção maculopapular generalizada seguida por descamação.

No Sistema Único de Saúde (SUS), a vacina que protege contra o sarampo é a tríplice viral, que também previne contra a caxumba e a rubéola.