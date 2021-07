por Redação

O Servir, benefício de saúde dos servidores do Governo do Tocantins, inova sua atuação e se prepara para iniciar monitoramento de grupos de beneficiários. O sistema utilizado pelo plano identificará de forma automatizada os beneficiários que possam ter risco de desenvolvimento de doenças crônicas no futuro ou que já tenham.

Para o superintendente de Atendimento e Benefícios ao Cidadão, Reginaldo Santos, o projeto é exemplo da evolução e melhoria do Servir em plena pandemia. “Estamos nos preocupando com a assistência dos usuários durante este enfrentamento, mas temos que considerar ainda um planejamento a longo prazo de forma a otimizar cada vez mais o benefício de saúde que os servidores têm”, afirmou.

Como funciona o monitoramento

Com início programado para 12 de julho deste ano, uma equipe altamente preparada, entrará em contato via telefone com o primeiro grupo selecionado. Portanto se receber uma ligação do Servir, sobre o programa de monitoramento de doenças, atenda, é para o seu bem que a equipe trabalha diuturnamente.

Todos os dados repassados são sigilosos e serão utilizados apenas pela equipe médica do Servir para acompanhar cada beneficiário.

Após o primeiro contato, o monitoramento terá seguimento com acompanhamento de agendamento de consultas e exames, bem como dos resultados, indicando, quando preciso, avaliação com profissionais especialistas.

Benefícios

Considerando a dinamicidade do projeto, em longo prazo, o Servir pretende contribuir com a manutenção de uma boa saúde para seus usuários, promovendo de forma preventiva e atenciosa uma melhor qualidade de vida e com foco também na redução de custos.