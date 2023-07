Da redação

Com o início da temporada de praia nas cidades tocantinenses, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) chama a atenção da população sobre a importância dos cuidados de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), doenças que são causadas em sua maioria pela transmissão sexual, sem a devida proteção.

A preocupação da Pasta é baseada nos números do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), os quais apontam que no primeiro semestre deste ano já foram registrados 138 casos de HIV; 33 casos de Aids; 53 casos de hepatite; 395 casos de sífilis em gestantes e 173 de sífilis congênita.

Para a gerente de Doenças Transmissíveis da SES-TO, Renata Braga, o reforço deste cuidado durante a temporada de praia é importante, por conta do aumento significativo dessas doenças após essa época. “A prevenção contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis deve ser rotina durante todo o ano, e, nessa temporada de praia os cuidados precisam ser redobrados, pois há um aumento significativo dessas doenças devido ao alto consumo de álcool, drogas, festas, o que tornam a população mais vulnerável”.

Para que os municípios estejam preparados, a SES-TO tem realizado um extenso trabalho voltado à prevenção a essas infecções. No primeiro quadrimestre de 2023, foram distribuídas 22.050 unidades de preservativos femininos e 788.688 unidades de preservativos masculinos. Além da distribuição de preservativos, existe a Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PreP), que é um novo método de prevenção à infecção pelo HIV. O Estado também faz a liberação de testes rápidos a todos os municípios, o que contribui para o diagnóstico precoce e tratamento adequado das IST’s.

“Temos apoiado os municípios quanto à realização de campanhas de prevenção, testagens e orientações à população quanto às IST’s para a prevenção de todos! E ressaltamos que as ações de prevenção também são de responsabilidade dos municípios”, acrescentou Renata Braga.

Exposição e testagem

Quem considerar ter sido exposto a algum tipo de ISTs por meio de uma relação sexual, pelo não uso ou rompimento do preservativo, deve realizar a testagem rápida de HIV/Aids, hepatites virais B, C e sífilis, nas Unidades Básicas de Saúde para detectar e iniciar o tratamento o mais rápido possível, em caso de diagnóstico.

As ISTs são causadas por mais de 30 vírus e bactérias e transmitidas, principalmente, por relação sexual desprotegida, ou seja, sem o uso de preservativo, com uma pessoa infectada. No geral, essas infecções causam lesões nos órgãos genitais. Mas também podem provocar câncer, complicações na gravidez e no parto, aborto, infertilidade, problemas neurológicos e cardiovasculares e até a morte.