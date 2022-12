A Secretaria de Estado da Saúde (SES) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), da quarta-feira, 30, três editais estabelecendo critérios para disponibilização de vagas para Estágio Estudantil Supervisionado Obrigatório, Estágio para Residência Médica Multiprofissional e Internato Médico nas unidades de saúde e setores sob gestão da pasta.

As publicações apontam que as atribuições e responsabilidades estão previstas no Termo de Cooperação Institucional (TCI), entre a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO) e Instituições de Ensino (IE), regidas pela Portaria nº 1069/2022/SES/GASEC, de 09 de novembro de 2022.

No total, serão 2.077 vagas para estágios, 228 Residência médica multiprofissional 708 para internato médico. Do total de vagas para estágio e internato, 60% serão destinadas a candidatos de instituições públicas e 40% das instituições privadas. As solicitações deverão ser feitas no prazo de 01 de janeiro ao dia 10 de fevereiro de 2023.

EDITAL – Vagas Gerais 2023.1

Todas as demais informações podem ser observadas nos editais em anexos, os quais especificam que “Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria da Escola Tocantinense do SUS – DETSUS”.

EDITAL – Vagas Internato 2023.1

Edital Residencia 2023.1