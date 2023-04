Por Redação

Na tarde desta quinta-feira, 20, o deputado Gutierres Torquato, junto com o presidente do Instituto Gratidão Tocantins, Dida Moreira e representantes do Instituto Idesp se reuniram para concretizar parceria em prol do sul do estado.

“O instituto Gratidão Tocantins foi idealizado pensando em levar qualidade de vida e saúde pras pessoas e é isso que vamos fazer, começando com essa parceria com o Idesp. Faremos várias cirurgias oftalmológicas no sul do nosso estado”, explica Gutierres.

Segundo o presidente do instituto, Dida Moreira, essa nova parceria vai mudar a vida das pessoas. “Muitas pessoas serão contempladas com essas cirurgias, pessoas que precisam. E umas das coisas mais delicadas e mais importantes é a nossa visão”, afirma Dida.

Além da área da saúde o instituto também atua no campo da educação, esporte e capacitação profissional. Segundo o deputado Gutierres Torquato “muitas parcerias estão vindo para levar mais qualidade de vida a todos”.