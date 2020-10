Sara Falcão é reeleita reitora da Unirg

A Chapa única Unidos pela Unirg, encabeçada pela atual reitora, Sara Falcão, foi eleita nesta terça-feira (20), para mais um mandato, desta vez de quatro anos, à frente da Universidade Unirg.

da redação

A votação foi totalmente online, usando o sistema Sei da instituição, e durante o período das 9 às 17 horas, se apresentaram 1.357 eleitores, entre professores, servidores e acadêmicos.

Por categoria o resultado foi o seguinte:

Professores – 112 votaram na Chapa Única e 17 em branco

Funcionários – 172 votaram na Chapa Única e 25 em branco

Alunos de pós-graduação – 4 votaram na Chapa Única e nenhum em branco

Alunos de graduação – 620 votaram na chapa única e 407 votaram em branco

Total de Votantes: 908 na Chapa Única e 449 em Branco

Totalizando; 1357 votos.

A próxima etapa do processo eleitoral da Unirg acontece na próxima terça-feira (27/10), com a eleição das oito coordenações que inscreveram chapas, lembrando que assim como a reitoria, todas as coordenações tiveram chapa única.

NOVA REITORIA

A chapa Unidos Pela Unirg, além da professora Sara Falcão na reitoria é composta ainda pelos professores Jeann Bruno Ferreira como vice-reitor, Rise Rank na pró-reitoria de graduação, Fábio Pegoraro na pró-reitoria de pesquisa e Miréia Aparecida Bezerra, na pró-reitoria de extensão, cultura e assistência estudantil.

O mandato será de quatro anos, com posse prevista para o dia 14 de dezembro, juntamente com os novos coordenadores e com o Conselho Superior Acadêmico, que regimentalmente assume o mandato e empossa a reitora para novo mandato à frente da Universidade Unirg.

Fonte: Ascom-Apug