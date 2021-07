Share on Twitter

Share on Facebook

O ex-prefeito de Araguaína e pré-candidato ao governo do Tocantins em 2022, Ronaldo Dimas, esteve na noite desta última segunda-feira (05) visitando lideranças políticas do município gurupiense.

Por Régis Caio

Dimas (Podemos) esteve reunido com o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, com os vereadores Colemar da Saborelle, Marílis Fernandes e com os ex-vereadores Maurício Nauar e Eduardo Fortes.

“Tivemos uma conversa boa sobre o futuro do nosso estado do Tocantins”, disse Eduardo Fortes.

O ex-prefeito de Araguaína visitou também o presidente da Fecomércio do Tocantins, Itelvino Pisoni.