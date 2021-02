Ao Portal Atitude o ex-prefeito da segunda maior cidade de Tocantins, Ronaldo Dimas (Podemos) defendeu a liderança política do ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PSDB) na região sul do Tocantins, comentou sobre o encontro com a prefeita Josi Nunes (PROS) e vereadores do Podemos e da visita aos empresários Adailton Fonseca e Jair Sakai, ex-presidente e presidente da ACIG, respectivamente.

por Wesley Silas

Após conseguir eleger Wagner Rodrigues (SD), como seu sucessor em 2020, o ex-prefeito Ronaldo Dimas (Podemos) intensificou as articulações para as eleições de 2022 na corrida ao Palácio Araguaia em busca de formação de grupos nas principais regiões do Tocantins.

Acompanhado de Wagner Rodrigues, na quarta-feira, 09, Ronaldo Dimas esteve em Gurupi em buscar de demarcar território no sul do Tocantins. Ao Portal Atitude, Dimas afirmou que visitou a prefeita Josi Nunes (PROS) e a convidou para se filiar no Podemos, em seguida visitou o ex-prefeito, Laurez Moreira (PSDB), vereadores do Podemos e o empresários Adailton Fonseca (PL) e Jair Sakai.

“O Adailton é um nome forte em Gurupi e tem todas as condições de disputar e vencer a eleição para deputado estadual. Durante a visita eu o convidei para filiar no Podemos, pois acredito que a região sul do Tocantins tem potencial para eleger três ou mais deputados estaduais”, disse Dimas.

Durante visita a prefeita Josi, o ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, disse que os dois conversaram sobre a implantação do Parque Pouso do Meio em Gurupi e da sua experiência na canalização do Córrego Neblina e Canindé para evitar o assoreamento dos córregos com galerias de água pluviais e Avenida Via Lago.

Visita a Laurez Moreira

Outro nome que o ex-prefeito destacou foi do ex-prefeito de Gurupi Laurez Moreira.

“Eu considero o ex-prefeito Laurez como a maior liderança política da região sul do Tocantins e durante as conversas que tivemos ele deixou claro que quer participar da majoritária, seja como candidato a senador ou ao governo”, destacou

Construção de ambiente eleitoral

Em novembro de 2017, o ex-senador Vicentinho Alves (PR) chegou a lançar o nome do então prefeito Ronaldo Dimas (PR) com pré-candidato ao Governo do Tocantins, o projeto foi adiado para 2022 e agora as movimentações de bastidores voltam a apontar à unificação de Dimas, representando a região norte, e Laurez Moreira, o Sul do Tocantins na disputa ao governo do Tocantins num ambiente com nomes tradicionais da política do Tocantins.