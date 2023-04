Por Redação

À frente da Federação, Pires ampliou a capacidade instalada e de atendimento à indústria ao inaugurar 6 novas escolas (3 de Construção Civil – Palmas, Araguaína e Gurupi, 1 Centro de Educação e Tecnologia – Palmas e 2 Centros de Formação Profissional – Taquaralto e Paraíso) e 1 nova unidade (SESI Esporte – Palmas). Para a nova gestão, as prioridades serão os investimentos na área de educação.

“A recondução mostra que nosso trabalho está alinhado com a base industrial de nosso estado representada pelos 12 sindicatos que nos deram mais um voto de confiança. Nosso plano é continuar trabalhando para concluirmos importantes entregas como as modernas escolas do SESI em Palmas, Araguaína e Gurupi que somam ao legado de desenvolvimento industrial que esta diretoria eleita busca construir neste estado”, disse o presidente Roberto Pires.

Com 56 anos, Roberto Magno Martins Pires é empresário com negócios nos segmentos da construção civil, imobiliário, hotelaria, agropecuária e de concessionária de veículos. Foi presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Tocantins (SINDUSCON/TO) em 2 gestões e, a partir de outubro de 2009, Roberto Pires assumiu a presidência da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO).

Foi eleito por unanimidade presidente da FIETO por quatro mandatos (quadriênios 2012/2016, 2016/2020, 2020/2024 e 2024/2028). É presidente do Conselho do SENAI/TO, diretor Regional do SESI/TO e diretor do Núcleo Regional do IEL/TO. É diretor e integrante do Conselho de Representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em 2022, foi eleito presidente da Ação Pró-Amazônia, associação que reúne os 9 estados membros da Amazônia Legal.

Confira a composição da diretoria eleita:

DIRETORIA DA FIETO – QUADRIÊNIO 2024/2028

Presidente: Roberto Magno Martins Pires

Vice-Presidente Executivo: Bartolomé Alba Garcia

Vice-Presidente Executivo: Carlos Augusto Suzana

Vice-Presidente Executivo: Carlos Wagno Milhomem

Vice-Presidente Executivo: Emilson Vieira Santos

Vice-Presidente Executivo: Esequiel de Sousa Milhomem

Vice-Presidente Executivo: Gliner de Souza Borges

Vice-Presidente Executivo: Maria Elieth José Antônio Lobo

Vice-Presidente Executivo: Mário de Castro Pillar

Vice-Presidente Executivo: Oswaldo Stival Junior

Vice-Presidente Executivo: Tiago Arruda Ferreira

Primeiro Secretário: Charles Alberto Elias

Segundo Secretário: Claudizete Carneiro Santos

Primeiro Tesoureiro: Walter Atta Rodrigues Bittencourt Júnior

Segundo Tesoureiro: Geová Pereira de Mendonça

Suplente da Diretoria: Cabral Santos Gonçalves

Suplente da Diretoria: Cícero Bento da Silva

Suplente da Diretoria: Diego Teodoro Carvalho Alba Garcia

Suplente da Diretoria: Rômulo Mota Xavier de Oliveira

Suplente da Diretoria: Gilberto Vieira Fernandes

Suplente da Diretoria: Jacques José de Barros

Suplente da Diretoria: José Febrônio da Silva

Suplente da Diretoria: Luciano de Carvalho Rocha

Suplente da Diretoria: Luiz Carlos Alves de Oliveira

Suplente da Diretoria: Wilmar Oliveira de Bastos

CONSELHO FISCAL

Efetivo: Cícero Bento da Silva

Efetivo: Diego Teodoro Carvalho Alba Garcia

Efetivo: Walter Atta Rodrigues Bittencourt Júnior

Suplente: José de Souza Vasque

Suplente: Luciano de Carvalho Rocha

Suplente: Cristiano Fantine Rezende

REPRESENTANTES JUNTO À CNI

Efetivo: Roberto Magno Martins Pires

Efetivo: Sérgio Carlos Ferreira Tavares

Suplente: Carlos Augusto Suzana

Suplente: Charles Alberto Elias

Por Priscila Cavalcante