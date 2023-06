Por Redação

A partir desta semana, a população e empresas de Gurupi e região contam com a plataforma integradora de serviços de saúde, Rita Saúde. O anúncio foi feito pelo Grupo Sabin durante a feira de negócios Gurupi Tem, que segue até este sábado, 17. A Rita pode ser acessada por meio do endereço eletrônico ritasaude.com.br ou pelo aplicativo da empresa e oferece acesso a comunidades de saúde locais que engloba consultas com médicos e profissionais de saúde, telemedicina, medicamentos com preços diferenciados, bem como exames de análises clínicas e outros serviços.

A Rita Saúde nasceu de um projeto de inovação do Grupo Sabin, que atua no Tocantins desde 2012, com análises clínicas, por meio do Sabin Diagnóstico e Saúde. O nome da plataforma é inspirado na primeira médica do Brasil, com título recebido em 1887, e uma das primeiras da América Latina – Rita Lobato.

Segundo a gestora do Sabin no Tocantins, Nayara Borba, a plataforma oferece uma solução de atendimento digital para promover o acesso à saúde com qualidade e eficiência. “Diante da necessidade de atender os mais diversos públicos, o Rita Saúde conta hoje com opções diferenciadas por meio de assinaturas para empresas e pessoas físicas”, afirma a biomédica.

Sabin no Tocantins

O Grupo Sabin atua no Estado, desde 2012, com serviços de análises clínicas, por meio da marca Sabin Diagnóstico e Saúde, que conta com 13 unidades de atendimento, nas cidades de Palmas, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Gurupi e Guaraí. A empresa é referência em exames laboratoriais no estado, com serviços de saúde com excelência, inovação e responsabilidade socioambiental. Em 2021, a empresa lançou a Rita Saúde, que agora chega ao Tocantins.

Referência em saúde, destaque na gestão de pessoas e liderança feminina, dedicado às melhores práticas sustentáveis e atuante nas comunidades onde está presente, o Grupo Sabin nasceu na capital federal, fruto da coragem e determinação de duas empreendedoras, Janete Vaz e Sandra Soares Costa, em 1984. Hoje conta com cerca de 7000 colaboradores unidos pelo propósito de inspirar pessoas a cuidar de pessoas.

Presente em 15 estados, além do Distrito Federal, a empresa oferece serviços de saúde às 78 cidades em que está presente e atende mais de 7 milhões de clientes ao ano em 350 unidades distribuídas de norte a sul do país.