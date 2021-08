por Redação

A Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR), realizará uma Audiência Pública on-line no dia 18 de agosto, das 9 às 11 horas, sobre a revisão tarifária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, prestados pela Companhia de Saneamento do Tocantins (Saneatins/BRK Ambiental).

A transmissão será feita do auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), localizado no endereço Rua NO 11, Qd 105 Norte, Palmas, Tocantins. O evento será conduzido pelo Presidente da ATR, Edson Cabral, com o professor doutor do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (Fundace/USP), Bruno Cesar Aurichio Ledo e o Consultor da Fundace, Janilson de Souza.