Por Redação

Após o Movimento Pró-BR-010 reclamar da falta de atitude das autoridades em favor da BR-010 no Tocantins, razão pela qual, o movimento acha que atrasou a elaboração do projeto executivo da obra no Estado, e por isso, não conseguiu indicativo de recurso no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a construção.

Mas o fato novo, é que numa reunião realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) nesta quinta-feira, 13, em Palmas, novas perspectivas foram vislumbradas.

Reunião esta, proposta pelo deputado Ricardo Ayres (PSB), presente no momento. Oportunidade, em que o parlamentar e Renan de Melo, superintendente do Dnit, garantiram que estão solicitando ao órgão em Brasília, a transferência para a superintendência estadual, com recursos financeiros, a competência da elaboração do projeto executivo do trecho da BR-010 que parte de Aparecida do Rio Negro, ponto de principal demanda do Movimento.

O entendimento é de que no Tocantins o projeto tem chance de ser mais ágil. Já sobre os recursos para o levantamento mencionado, foi dito na reunião que os mesmos existem no órgão federal, mas segundo Ricardo Ayres se for necessário, ele mobilizará a bancada federal para por emenda no orçamento da União, com essa finalidade.

“A transferência da elaboração do projeto executivo para o Dnit do Tocantins, é muito positiva, pois em Brasília é tudo mais difícil para cobrarmos agilidades, se for preciso”, destaca o movimento.

Um gargalo que o grupo tomou conhecimento, é a liberação ambiental da obra pelo IBAMA, pendência que para o Pró-BR-010, já estava sanada desde a elaboração dos estudos de viabilidade técnica e financeira, conforme dito por representante do Dnit, segundo os militantes.

Na reunião ainda foram solicitadas, melhorias em ladeiras no município de Rio Sono e em uma ponte no ribeirão Cartucho em Goiatins, além da conservação nos trechos de cascalho da rodovia, reivindicações que o superintendente garantiu procurar atender.

O movimento vê com otimismo as últimas tomadas de decisões, pois além dos anúncios desta quinta-feira, está marcada pela senadora Professora Dorinha (União Brasil), uma audiência com Diretor Geral do Dnit, em Brasília, Fabrício Galvão, que servirá para consolidar os encaminhamentos anunciados em Palmas.

Devido detalhes a reunião do Distrito Federal, primeiramente marcada para o próximo dia 21, poderá ser adiada para os primeiros dias de outubro. Oportunidade em que haverá um ato de prefeitos na capital federal.

O Movimento

O Movimento Pró-BR-010 foi criado em 2012 para defender o retorno das obras da BR-010, estrada que vai de Brasília a Belém, indo de Paranã a Goiatins no Tocantins, mas paralisada no Estado, desde o início de 2008. O Movimento é na sua essência, formado por populares, empresários, produtores rurais, prefeitos e vereadores.

Projeto executivo.

O projeto executivo é a fase que antecede a execução da obra. Ele se divide em várias etapas: estudo preliminar; anteprojeto; projeto legal e projeto executivo. O projeto tem como finalidade planejar e indicar as etapas da construção, assim como determina como, quando e de que maneira será construída a edificação.

Também participaram da reunião os prefeitos Itair Martins de Rio Sono, Maria Aparecida de Itacajá e Manoel Natalino de Goiatins, o deputado Moisemar Marinho (PSB), o ex-vereador de Palmas, Vandim da Cerâmica e os coordenadores e membros do Movimento, Iris Nunes, Natal Castro, Cristiano Reis e Oneildo Valadares.