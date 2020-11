Resultado das urna apontam renovação em 89 Municípios, 50 consagram reeleitos e 20 Municípios elegem mulheres e 05 tiveram disputa acirrada, avalia ATM

Entidade parabeniza eleitos e auxiliará atuais ao processo de fechamento de mandato.

por Redação

A Associação Tocantinense de Municípios (ATM) promoveu um levantamento sobre as Eleições Municipais 2020 nos 139 Municípios do Estado. No estudo, a ATM aponta renovação em 89 Municípios, enquanto que em 50 cidades foram consagrados prefeitos reeleitos. Ainda segundo a entidade municipalista, 20 Municípios elegem mulheres e cinco tiveram disputa acirrada em número de votos, com diferença pequena.

A entidade havia observado anteriormente que 107 prefeitos estavam aptos a se reelegerem, contudo, 21 desistiram de continuar à frente de seus respectivos municípios. Dos 86 que foram para à reeleição, 50 mantiveram a confiança da maioria do eleitorado e continuarão administrando o município no mandato 2021/2024.

Maioria dos reeleitos fazem sucessor

Dos 32 prefeitos que estão atualmente reeleitos, 20 conseguiram fazer sucessor. Por outro lado, dos 21 prefeitos que desistiram de ir a reeleição apenas 08 conseguiram fazer sucessor.

Mulheres eleitas

Vinte municípios serão governados por mulheres, o que representa um percentual de 14% do total de Municípios. O número é menor quando comparado às eleições de 2016, quando foram eleitas 24 prefeitas, ou 17% do total de Municípios.

Disputa acirrada

Em cinco municípios as eleições foram decidas com uma diferença pequena de votos: Lizarda (10 votos), Luzinópolis (13 votos), Santa Rita do Tocantins (14 votos), Pindorama (17 votos) e Jaú do Tocantins (17 votos).

Por fim, o presidente da ATM e prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano, comenta os dados. “Requer uma análise mais minuciosa para entender porque determinado prefeito conseguiu em detrimento a outro. Alguns municípios não tem a cultura da reeleição, outros os gestores alcançaram a confiança dos eleitores e se mantiveram. Vamos trabalhar agora para auxiliar os 139 prefeitos no fechamento do mandato e nos colocamos à disposição dos prefeitos eleitos ao processo de transição”, finaliza Mariano.

A ATM promove dias 19 e 20 de novembro o Seminário Técnico sobre Final de Mandato, em parceria com a Confederação Nacional de Municípios (CNM). Clique aqui para saber mais detalhes do evento e como participar.