Dois empresários, um do ramo alimentício e outro do ramo de climatização, manifestram interesse em investir em Gurupi em visita a prefeita da cidade, Josi Nunes. O Restaurante Dona Maria Beach, de Palmas, será instalado no Shopping Araguaia em Gurupi e empresa a Climattize que atua no ramo de climatização almeja montar um Centro de Distribuição e Montagem para melhorar sua logística e atender a região Centro-Norte do País.

Por Redação

A primeira visita foi do empresário Daniel Oliveira, proprietário do bar e restaurante Dona Maria Beach, de Palmas. Ele afirma que são quatro empreendimentos na capital e que o objetivo é expandir os negócios. E a construção do Shopping Araguaia em Gurupi, viabilizou a instalação do restaurante, que funcionará na estrutura do Shopping.

“A nossa ideia é de gerar em torno de 70 empregos diretos, fora a movimentação da economia local, pois nossa compra de insumos é realizada no comércio da própria cidade. A gente espera que dê muito certo, pois Gurupi é uma cidade em plena expansão, com quase 100 mil habitantes, e nosso foco é que todos saiam ganhando”, disse o empreendedor.

Mais empreendimentos

O outro empresário recebido pela prefeita foi o Vinícius Latchuk, gerente comercial da Climattize, empresa do ramo de climatização com matriz em Marechal Cândido Rondon-PR. Ele conta que hoje é uma necessidade da empresa, melhorar sua logística para melhor atender a região Centro-Norte do País.

“A localização estratégica do Tocantins, com a BR-153, permite facilitar nossa logística de montagem e entrega de equipamentos com mais rapidez para atendermos tanto o Tocantins como Estados vizinhos. Estamos almejando montar um Centro de Distribuição e Montagem. E vemos Gurupi com uma grande expectativa pela sua estrutura e pelo potencial de clientes”, relatou.

Parcerias

A prefeita Josi Nunes afirmou que recebeu com muito entusiasmo os investidores e ressaltou a importância da parceria entre a Prefeitura e os empresários. “Uma necessidade real do povo de Gurupi é o emprego. Para suprirmos esta necessidade precisamos de investidores, então é preciso criarmos um cenário que seja atrativo, em termos de estrutura física, reforma tributária e incentivos fiscais. Estamos buscando e oferecendo aos empresários aquilo que podemos fazer em parceria e atraí-los para que escolham Gurupi para investir”, afirmou a prefeita.