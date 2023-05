Depois de protocolar a contraproposta no Palácio Araguaia, o Sisepe-TO (Sindicatos dos Servidores Públicos do Tocantins) e entidades sindicais, federações e centrais promoveram, na manhã desta quarta-feira, 3 de maio, uma grande mobilização na Assembleia Legislativa.

Os sindicalistas entregaram a minuta da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) em cada um dos 24 gabinetes dos deputados estaduais e, com isso, buscam a sensibilização dos parlamentares estaduais para que a reforma seja a menos prejudicial possível aos trabalhadores. Além da minuta da PEC, os sindicatos entregaram um memorando, no qual detalham todas as suas sugestões em relação à proposta do governo, inclusive explicando, ponto por ponto, o motivo para as modificações.

“Estamos aqui buscando a sua sensibilização e a atenção desta Casa para o tema. O governador se comprometeu em fazer a melhor reforma possível. Esperamos que ele cumpra isso e contamos com a ajuda dos deputados”, ressaltou o presidente do Sisepe-TO, Elizeu Oliveira, durante conversa com o presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres.

Na conversa, Amélio Cayres ressaltou a importância de o texto a ser votado ter consenso dos sindicalistas e do governo do Estado. O deputado reconheceu que um tema como esse dificilmente terá um texto que agrade todos os servidores, pois a reforma é feita para dar fôlego ao Igeprev-To (instituto de gestão Previdenciária do Tocantins).

Neste momento, os sindicalistas reforçaram a importância de os prejuízos serem os menores possíveis, detalhando que nada do que está na minuta entregue é fora da curva na comparação com os estados que já realizaram a Reforma da Previdência.

Leia a proposta de PEC em anexo.

Leia os memoriais entregues pelos sindicatos aos deputados estaduais.