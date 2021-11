Share on Twitter

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, reuniu-se com membros da Associação dos Comercial e Industrial de Taquaralto, Aurenys e Região Sul de Palmas, na tarde desta quarta-feira, 17, para tratar da segurança da região neste período natalino e de fim de ano.

Os empresários, liderados pelo presidente da Associação, Rausther José de Souza, protocolaram ofício e solicitaram ao Governador um efetivo maior e patrulha na região neste período em que há maior movimentação do comércio.

“O número de furtos aumenta muito neste período festivo devido ao aumento da movimentação de pessoas à procura de presentes para o Natal e Ano Novo. Precisamos de um maior número de policiais na área, pois estamos saindo de uma pandemia e o comércio ainda está reaquecendo”, disse o empresário.

Em resposta, o governador afirmou que, apesar do déficit na corporação, fará o possível para enviar um maior efetivo à região.

“Nosso efetivo está pouco, devido ao grande número de aposentadorias, nossos homens envelheceram e não tivemos concursos. Ou melhor, tivemos neste ano, mas ainda vamos chamá-los em 1º de janeiro para o recrutamento e treinamento. Mas faremos o possível para dar esse reforço e garantir mais segurança aos comerciantes e à população que compra neste [lugar] que é um centro econômico importante da nossa Capital”, afirmou o Governador.

Na reunião, ainda estavam presentes outros empresários da região, como Dorkas Brandão, Heber Rodrigues e Agnaldo Messias.