O governador Wanderlei Barbosa está articulando junto ao Governo Federal nesta terça-feira, 21, recursos para ampliar os acessos ao Tocantins por meio do transporte aéreo, tendo como prioridade a construção de um novo aeroporto em Gurupi e outro em Araguatins. A demanda foi apresentada nesta terça-feira, 21, ao ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, durante agenda do Governador em Brasília.

No encontro, Wanderlei Barbosa destacou diferenciais logísticos do Tocantins que, dentre outros fatores, é o único Estado que faz divisa com três regiões do país. “No momento priorizamos esses dois aeroportos, mas é claro que vamos lutar por outros para dar infraestrutura e condições de mobilidade para a população tocantinense e a todos que buscam o Tocantins como referência”, afirmou.

Ainda durante a audiência, o Governador também apresentou demandas para viabilizar a manutenção e revitalização dos aeroportos e aeródromos do Estado, com intuito de melhorar os acessos às regiões com potencial de desenvolvimento do setor industrial, comercial e turístico. O Tocantins tem três aeroportos homologados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), localizados em Palmas, Araguaína e Gurupi.

Participaram do encontro com o ministro Márcio França, o secretário de Representação do Tocantins em Brasília, Carlos Manzini, o secretário da Fazenda, Júlio Edstron, o secretário de Governo, Jairo Mariano, e o secretário de Planejamento, Sergislei Silva.

“O Tocantins dispõe de diferenciais logísticos que o colocam em posição privilegiada. Havendo o desenvolvimento do setor de transporte aéreo no Estado, todo o país pode se beneficiar. São pontos como esse que levamos ao ministro. A Secretaria de Representação seguirá acompanhando para que, em breve, esses investimentos cheguem ao Tocantins”, afirmou o secretário Carlos Manzini.

Agenda em Brasília

A agenda do governador Wanderlei Barbosa em Brasília nesta semana inclui audiências com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e com o secretário de Relações Institucionais, André Ceciliano. O Governador também será recebido pela Bancada Federal em um jantar.