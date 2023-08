Por Redação

O ranking é na prática uma celebração do empreendedor brasileiro, em especial o tocantinense que batalha diariamente para fazer crescer seu negócio e gerar riqueza, emprego e renda.

“Orgulhosamente produzimos no coração do Brasil. Atuamos no gerenciamento de projetos de geração de energia solar, desde o estudo de viabilidade técnica e econômica à entrega final do projeto instalado e funcionando, chave na mão. Através de soluções sustentáveis para reduzir os custos energéticos, estamos transformando para melhor a vida de milhares brasileiros”, destacou Diretor de Operações no IPPER Fernando Oliveira, que também é diretor regional da Associação Brasileira de Geração Distribuída no Tocantins (ABGD/TO).

“Estamos colhendo os frutos de muito esforço e fazemos a diferença na economia tocantinense e brasileira. No ranking, por exemplo, estão empresas de alto impacto e, normalmente, conectadas a tecnologias de ponta”, disse. Entre os projetos já executados pelo IPPER no país estão seis usinas da EMBRAPA, Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Prefeitura de Curitiba, entre outros clientes da iniciativa pública e privada.

“Temos muito orgulho do trabalho que realizamos aqui. Fazemos questão de trazer o cliente, parceiro ou demais pessoas envolvidas com a nossa empresa pra conhecer as nossas instalações e ver a nossa casa. Toda a nossa equipe é recrutada e treinada por nós aqui no Tocantins” destacou o diretos reforçando que desde a fundação tem investido muito em recursos humanos e financeiros na profissionalização e preparação para nos tornarmos uma grande empresa.

“A listagem no ranking foi um reconhecimento desse trabalho e quebra de um paradigma. Mostramos ao país que o Tocantins pode produzir outras coisas além de commodities e turismo. Mostramos que com dedicação, profissionalismo e oportunidade conseguimos disputar mercado com empresas de qualquer região do país”, concluiu ele.

Palmas Solar

Vale destacar também o ineditismo da capital tocantinense Palmas que lançou ainda em 2015 o programa Palmas Solar. Desde então a cidade tem se destacado no cenário nacional e internacional por manter uma política ambiental que prioriza fontes de energias limpas e programas de preservação ambiental e sustentabilidade. O Palmas Solar também incentiva a população e o próprio poder público a utilizar uma fonte de energia não poluente.

Ranking

O ranking Negócios em Expansão 2023 apurou o crescimento das empresas ao longo do ano de 2022. Assim como na primeira edição, para participar do anuário, os tomadores de decisão nas empresas precisaram compartilhar documentos contábeis, como a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o balanço financeiro da empresa — ambos assinados por um profissional de contabilidade. A documentação foi analisada por uma equipe técnica da PwC Brasil para atestar a veracidade das informações e o cumprimento dos quesitos para participar do ranking.

Numa etapa seguinte, os times de BTG, EXAME e PwC Brasil analisaram o perfil das empresas, em busca de pontos sensíveis sob a ótica do compliance. “São indicadores positivos e que denotam o interesse das empresas na comunicação e divulgação de seus negócios e resultados ao mercado”, diz Elisa Simão, sócia da PwC Brasil.