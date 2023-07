Share on Twitter

Mi personal compañero J. y que yo conocimos durante nuestro próxima pocos días de escuela. Me convertí 18 y luego él había estado 17. No seleccionar siempre que cumplir alguimujeres maduras en Segovia es probable que desear invertir un extendido, mucho tiempo con. A veces simplemente ocurre cuando usted menos espera.

Tuvimos una gran escuela experiencia, no obstante indudable no era un estereotipo. Ha habido no locas eventos o toneladas de conexiones.

Teníamos sexo una gran cantidad sin embargo con entre sí. Al final de universidad, tomamos la decisión de obtener un paso y paso juntos para la clase de posgrado.

Rápido adelante ocho varios meses aproximadamente.

Nosotros estudiamos “Sexo en Dawn “por Christopher Ryan y Cacilda Jetha. La idea en el publicación es en realidad monogamia es en realidad una construcción cultural y, evolutivamente hablando, personas resultó ser diseñado para promiscuidad.

Revisando el libro el uno con el otro, estábamos ambos cambiado. vimos el uno al otro con nuevo vista, y con cada uno otros elegimos que deseamos explorar “otra cosa. “

Experimentar empoderado, tomé la decisión analizar en línea. De la escribiendo en “alternativas a la monogamia”.

Palabras como no monogamia, movimiento y poliamor no son sección de mi personal vocabulario . Yo experimenté ningún noción de exactamente qué una relación que ha sido no monógamo podría parecerse.

Mi personal solo encuentro debido al frase “poliamor” fue en un cartel desde el interior del residencia lugares durante universidad: “Polyamory Berkeley tiene un Cuddle Puddle Fiesta este martes noche “

Me asustó a mí personalmente lejos posteriormente y que yo nunca comprendí. (hoy De verdad lo hago.

El primer incursión sería para un swingers baile club en la ciudad. Moving pensamiento seguro y cómodo para todos nosotros como un inicial acción.

Muchas amantes solo “jugar” juntos, y allí varían “niveles” de movimiento: misma habitación sexo, suave intercambio y full trade.

Podemos fácilmente elegir juntos cómo exactamente investigado coito junto con otros personas.

Hoy, después de prácticamente dos años, J. y yo tenemos una conexión que ha tenido pocos, si los hay, límites y políticas. Tenemos jugado como un par de en swinger lugares y además nosotros tenemos desactualizado independientemente y cultivada adicional relaciones.

Nuestro propio compromiso parece más “poli” ahora que “swingers”, pero no lo hacemos verdaderamente marcar porque cada disponible conexión es como único dado que gente en él.

Una palabra no puede atrapar todo esa rango en cualquier caso.

“somos generando y manteniendo una unión

que hace todos nosotros ambos satisfecho y cumplido “.

Exactamente qué hace una mujer escapar un abierto relación? Lo haré hablaré de experiencia personal:

1. Explorando orientación íntima.

Yo regularmente reconocer como directamente. I ahora determinamos como queer, cuando yo actualmente capaz descubrir estoy atraído por individuos en el género rango.

2. Comprobando íntimo excitante.

quién comprendió Me encontré a mí mismo en el juego de línea, popularidad, sumisión y exhibicionismo?

3. Continuo crecimiento personal y autoconciencia.

siempre que Nosotros encuentro adversos sentimientos, como celos, exclusión, inseguridades acerca de mí mismo o miedo de convertirse cambiado, le da yo personalmente poder trabajar con yo mismo.

Yo soy un psicológicamente más sano y mucho más independiente individuo debido a el disponibles compromiso adicionalmente el trabajo yo hago conseguir un más poderoso persona.

4. Relación elección.

Cuando J. y yo éramos juntos esos primeros cuatro . 5 años, propio unión no había sido intencional . Simplemente sucedió.

Ahora que hay compromiso , los dos entendemos nuestra empresa es eligiendo a-ser entre sí y son producir y mantener una unión que produce nosotros tanto feliz y satisfecho.

5. Hacer trampa no es una preocupación.

Yo era una vez por lo tanto miedo de hacer trampa (que yo haría engañar o que J. haría). Yo simplemente estoy no preocupado más sobre infidelidad .

Somos por lo tanto honesto hoy mientras tiene tales un primer paso hacia disponible y veraz comunicación que hacer trampa no es posible más. Exactamente qué un alivio.

Ayer un par de años desde J. y También abrí propio relación han sido vibrantes, aunque ahora tenemos indudable tenía nuestros altibajos, esto tiene todo ya ha sido vale la pena búsqueda.

Estoy emocionado mientras nosotros emocionamos juntos.

Yo terminaría siendo reconocido mantener compartir mi personal cuento y proporcionar consejos y comentarios a la gente quienes son entusiasmados por descubrir ética no monogamia.

¿Alguna vez mantenido su lugar en unión abierta En ese caso, exactamente qué ¿hiciste librarse de la asociación?

