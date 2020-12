Quatro jogadores que disputaram a série D pelo Palmas são negociados ao Vitória da Bahia

O Zagueiro Leite (19 anos), o meia Felipe Boró (19 anos), o lateral Matheus Silva (16 anos) e o atacante Ygor (16 anos) servirão agora o clube baiano.

da redação

Segundo o clube palmense, o Vitória ficará com 100% dos direitos federativos dos atletas e 50% dos direitos econômicos. Os reforços já estão a caminho de Salvador (BA) aonde irão se apresentar o mais rápido possível na equipe sub-20 do Vitória que disputará a Copa do Nordeste da categoria e demais competições.

O Palmas Futebol e Regatas foi um dos representantes do Tocantins no Campeonato Brasileiro da Série D e utilizou os garotos do Sub-20 na competição. No certame o Palmas não conseguiu somar pontos saindo derrotado nós 14 jogos que disputou. O clube Tocantinense utilizou este grupo de jogadores como preparação para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2021, porém o maior evento de categoria de base do Brasil foi cancelado recentemente devido a pandemia da Covid-19.