por Redação

No alto de seus 104 anos, a Dona Tomázia realiza um sonho antigo: ter energia elétrica em casa. Moradora de Arraias, ela é uma das beneficiadas pelo programa Mais Luz para Amazônia, que leva equipamentos de energia solar para famílias residentes em regiões isoladas, onde a rede de energia convencional não chega. No Tocantins, o projeto vai alcançar 586 famílias até dezembro.

Domingas Serragim de Macedo mora com a mãe, Dona Tomázia, na região de Arraias.

“A gente achou que não era possível ter energia aqui. Agora, a gente quer terminar de arrumar nossa casa. Com fé em Deus, vamos conseguir”, explica. Assim como elas, outras 81 famílias já estão desfrutando da energia elétrica em casa.

Além do Tocantins, o programa do Governo Federal, através do Ministério de Minas e Energia, é executado pela Energisa nos estados do Acre, Mato Grosso e Rondônia, regiões onde a empresa atua e que fazem parte da Amazônia Legal. Nas casas dos beneficiados estão sendo instalados aparelhos equipados com painéis solares que captam a luz e, por meio do efeito fotovoltaico, geram energia elétrica sustentável.

“Essa energia gerada é convertida para a tensão necessária de uso nas residências através de um equipamento chamado de inversor solar. Nos momentos de geração, a energia é levada diretamente aos equipamentos que estiverem ligados como lâmpadas, geladeira, ventilador, etc”, explica o engenheiro de distribuição da Energisa, Higor José Freire da Silva.

O equipamento é capaz, ainda, de armazenar em baterias a energia excedente para que possa ser utilizada nos períodos em que o sistema não estiver gerando energia como, por exemplo, à noite ou em dias nublados. “Para deixar as famílias preparadas, o programa prevê a instalação de um kit interno, onde serão instaladas lâmpadas e tomadas. Os consumidores receberão, ainda, uma cartilha sobre o programa e com dicas de consumo consciente, bem como informações básicas dos cuidados no período nublado ou chuvoso, além do retorno semestral que a empresa fará para a limpeza das placas”, complementa o engenheiro.

O foco do Mais Luz para a Amazônia é atender comunidades e assentamentos localizados em regiões isoladas e, nesta primeira fase prática do projeto no Tocantins, moradores de 43 municípios receberão a estrutura necessária para a geração individual de energia. “Nosso negócio não é apenas distribuir energia elétrica, mas levar oportunidades de desenvolvimento social e econômico, resultando em inclusão, sustentabilidade, cidadania e bem-estar para essas pessoas. Esse programa vem para antecipar o fornecimento de energia elétrica, trazendo mais conforto para essas famílias”, comenta o diretor presidente da Energisa Tocantins, Alessandro Brum.

Realizado pelo Governo Federal, em parceria com a Energisa, o projeto tem o objetivo de levar energia limpa e renovável para as famílias que residem em locais que não tem acesso às redes de distribuição convencionais.