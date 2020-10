Quartetto Supermercados busca conhecer programas de incentivos fiscais oferecidos pelo Governo do Estado

A empresa é responsável pela geração de 830 empregos diretos e outros 300 indiretos entre representantes comerciais, vendedores e fornecedores.

por Redação

Buscando informações sobre os programas de incentivos fiscais oferecidos pelo Governo do Estado, a proprietária de uma das maiores redes de supermercados do Tocantins, esteve em reunião com o Secretário de Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Tom Lyra, na manhã desta quarta, 28, na sede da pasta.

O Quartetto é uma empresa genuinamente tocantinense, nasceu em Palmas em 1999 e atualmente tem 3 lojas e 1 atacado em Palmas, além de unidades nas cidades de Gurupi, Porto Nacional e Paraíso. É responsável pela geração de 830 empregos diretos e outros 300 indiretos entre representantes comerciais, vendedores e fornecedores. Para incentivar o comércio e a produção local, a empresa compra boa parte de seus produtos como hortaliças e folhagens de produtores da região.

A empresária Maria de Fátima de Jesus é uma das sócias e procurou a Sics para obter mais informações a respeito dos programas de incentivos fiscais que são disponibilizados pelo Governo do Estado aos investidores que desejem expandir seus negócios ou implantar novos empreendimentos. Segundo a executiva a ação tem a finalidade de estreitar laços e coletar conhecimento para os planos de expansão da rede varejista.

“Nosso intuito é conhecer os incentivos e programas do governo estadual, já que temos planos para abrir novas unidades até o fim de 2021. Tivemos um momento difícil por conta dos impactos da pandemia, mas temos conseguido superar essa fase, fizemos mudanças para garantir a segurança de todos e só agora estamos retomando os atendimentos presenciais de promotores de venda e fornecedores. Ficamos 6 meses atendendo virtualmente, o reflexo disso foi a baixa contaminação dentro do nosso quadro de colaboradores, cerca de 10% foram contaminados, dentro do contexto de exposição enxergamos como um índice relativamente baixo. Diante da forte demanda desse período conseguimos alcançar bons resultados e para isso contamos com o suporte da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços e do Governo do Tocantins”, esclareceu.

Na ocasião a empresária foi levada a Sala de Suporte Empresarial, pela Diretora de Atração de Investimentos, Elaine Barbosa. A sala está alocada na sede da Sics e visa estabelecer parcerias estratégicas em ações de interesse dentro dos setores produtivos do Estado e direcionar soluções para acordos e articulações para a implementação e expansão de negócios.

Para o secretário, Tom Lyra, as ações do Governador Mauro Carlesse tem contribuído para o fortalecimento do empresariado local, e com isso o número de empresas em expansão no Estado tem crescido de forma homogênea, mesmo em meio as dificuldades desse ano. “Temos uma política de ação sólida e atrativa aos empresários, caminhamos lado a lado com os investidores locais para desenvolver planos de ação que sejam condizentes com a realidade local e que sejam eficazes em sua aplicação. Somos um espaço aberto para atender a demanda dessas pessoas e em procurar soluções para viabilizar que mais empresas possam crescer e garantir novos postos de trabalho aos tocantinenses”, concluiu.