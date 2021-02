Turmas têm carga horária reduzida e são voltadas ao público em geral interessado no tema a partir de 14 anos.

por Redação

Quem quer acompanhar as novidades em Tecnologia de Informação e certificar o seu conhecimento na área de cibersegurança de forma gratuita já pode garantir sua vaga nos cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial on-line e com curta duração. As duas opções disponíveis são de cursos introdutórios com o tema cibersegurança: Introduction to Cybersecurity – 15h e Cybersecurity Essentials – 30 horas.

Ambos estão disponíveis para matrículas diretamente na plataforma loja.mundosenai.com.br e auxiliam usuários de redes sociais e de internet a se atentar a medidas simples de segurança na utilização destes recursos.

Introduction to Cybersecurity – 15h

O curso de introdução ao tema tem como objetivo explorar as tendências e ameaças digitais, e como se manter seguro no espaço digital, além de como proteger dados pessoais e corporativos. Abrange ainda a proteção de dados pessoais e a privacidade on-line e nas redes sociais.

Cybersecurity Essentials – 30 horas

No curso os alunos aprendem sobre as principais ameaças virtuais e as tendências cibernéticas com foco na segurança. Além de aprender como proteger a sua privacidade on-line são abordados os desafios que as empresas e as instituições governamentais e educacionais enfrentam hoje em dia com as ameaças que existem na rede. Também são temas trabalhados nos cursos o uso de dados pessoais por hackers, exemplos de vulnerabilidades e de como proteger dispositivos e redes, além de questões legais e éticas enfrentadas por um profissional de segurança cibernética.

Informações

Para os dois cursos a idade mínima é de 14 anos, sendo necessário estar cursando o ensino fundamental ou concluído. É requisito ainda conhecimento básico em navegação na internet. Em caso de dúvidas sobre os cursos é disponibilizado o atendimento via whatsapp do SENAI agendando o telefone 63 98415-5239.