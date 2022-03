por Wesley Silas

O bate-boca na transmissão da Sessão Plenária por Videoconferência desta quarta-feira, 23, repercutiu nas redes sociais diante as divergências entre os dois conselheiros após o presidente do Tribunal, conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho apresentar propor mudanças no Regimento Interno e estudos para alteração para atualização da Lei Orgânica do TCE.

Após a leitura da propositura, começou a divergências e o conselheiro Napoleão Sobrinho se dirigiu ao conselheiro Severiano:

“Respeita rapaz, se põe no seu lugar […] Você fez o que não devia”, disse com a voz alterada o conselheiro Napoleão Sobrinho.

Severiano, então rebateu: “Eu fiz o que não devia. Então me represente Conselheiro”.

Depois de alguns minutos de bate-boca, o conselheiro José Wagner tentou acalmar e pediu para suspender a Sessão. Em seguida a vice-presidente, conselheira Doris Coutinho assumiu a Sessão.

“Foi uma mudança no Regimento Interno, onde traria várias mudanças, inclusive diminuição de cargos comissionados. O Conselheiro Severiano sempre procurou atrapalhar a administração do atual Presidente. Hoje o TCE tem um Presidente sério que está tentando moralizar muita coisa e encontra sempre o Severiano para criar problemas”, comentou ao Portal Atitude um servidor do TCE, que pediu para não ter o seu nome divulgado.

Confira a íntegra da Sessão onde o bate-boca iniciou aos 36min:44s