Por Redação

Sidney Fiori Júnior chamou a atenção, principalmente, para que servidores, técnicos, professores e gestores identifiquem e adotem as providências corretas em relação a casos de violência envolvendo crianças e adolescentes.

O tema foi abordado no evento “Encontro Presencial – EducaTO”, promovido pela Rede ColaborAção Tocantins, que reuniu autoridades, secretários, coordenadores pedagógicos, professores, entre outros profissionais da educação de todo o Estado.

O promotor, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância, Juventude e Educação (Caopije), afirmou que o professor deve procurar seus gestores para saber o que fazer quando identificado um caso de violência envolvendo criança ou adolescente.

“Quem deve ser comunicado? Onde levar? Quem acionar? É preciso haver um fluxo adequado para casos como esses. Para saber onde ir, como agir. Todo município deve ter esse atendimento muito bem estabelecido para prestar toda assistência e auxílio necessário a quem é vítima”, afirmou.

Sidney ressaltou que tudo precisa estar muito bem definido para que a criança e o adolescente não sejam vítimas da chamada “violência institucional”.

“Houve casos em que a criança precisou contar a mesma história [de abuso sexual] oito vezes. Isso não pode ocorrer. É, inclusive, crime. Há protocolos internacionais preestabelecidos de escuta especializada. E as escolas devem estabelecer rotinas a serem seguidas em casos como esse”, afirmou Sidney.

Quem também falou no evento foi a analista de educação do Caopije, Elaine Aires Nunes, que abordou a importância da colaboração interinstitucional para assegurar o direito à educação de qualidade.

“Essa união, por meio do projeto EducaTO, da Rede ColaborAção Tocantins, tem contribuído decisivamente para o fortalecimento da gestão e da prática pedagógica nas escolas municipais do Estado. A atuação do projeto concentra-se em formar, acompanhar, monitorar e avaliar as ações. São mais de sete mil envolvidos”, afirmou Elaine.

O “Encontro Presencial – EducaTO”, segue até esta sexta-feira, 20. A expectativa é que participem dos debates representantes de cerca de 110 municípios do Estado. (João Pedrini)