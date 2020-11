Projeto SOS Tocantins recebe mais de 7 mil máscaras doadas pela Energisa

As máscaras serão entregues a instituições cadastradas no projeto

por Redação

A diretoria executiva do Sebrae Tocantins esteve na sede da Energisa, na tarde desta quarta-feira, 04, para receber 7.300 máscaras doadas pela empresa ao Projeto SOS Tocantins. O equipamento de proteção é um dos principais fatores de prevenção, além do distanciamento social, contra a disseminação do novo coronavírus. As máscaras serão entregues a instituições cadastradas no projeto.

“É imprescindível que continuemos a colaborar, a fazer a nossa parte no enfrentamento à Covid-19. Sabemos a importância da prevenção e o Projeto SOS Tocantins também está contribuindo para evitar que essa doença se alastre”, relatou o superintendente do Sebrae Tocantins, Moisés Gomes.

Para a diretora técnica do Sebrae Tocantins, Eliana Castro, as doações vão ampliar o poder de alcance do projeto. “Repassando essas máscaras beneficiaremos pessoas que de outra forma não teríamos acesso. Hoje, estamos aqui representando uma rede de parceiros que deram as mãos nesse projeto”, disse.

“A solidariedade faz toda a diferença nesse período. Uma contaminação pode se propagar cada vez mais em comunidades que não possuem recursos para garantir essa proteção. Somos muito gratos a Energisa por ajudar a promover o cuidado a mais tocantinenses”, afirmou o diretor de administração e finanças do Sebrae Tocantins, Jarbas Meurer.

Segundo o diretor-presidente da Energisa, Alessandro Brum, é preciso atravessar as fronteiras do estado e entender que cada vez mais vivemos em uma só sociedade. “Se cada um fizer um pouco, iremos conseguir incentivar a inclusão, abrangendo saúde e cuidado”, destacou.

SOS Tocantins

O Projeto SOS Tocantins é uma iniciativa do Sebrae Tocantins, Ministério Público Federal (MPF-TO) e Defensoria Pública do Estado (DPE-TO), sem fins lucrativos, com objetivo mobilizar a sociedade para a doação de cestas básicas, itens de higiene e equipamentos de proteção individual (EPIs) do novo coronavírus.