por Redação

A equipe da Recriar Vida participa essa semana de um conjunto de agendas em Brasília-DF, entre os dias 15 e 17 de dezembro, véspera de natal, a fim de apresentar as ações dos projetos Recriar Vidas e ESCUDOS. A empresa, sediada no Tocantins, vem desenvolvendo uma ação inovadora no campo de prevenção ao uso de drogas, abordando as matrizes que levam ao risco do consumo de substâncias psicoativas, sendo os fatores de vulnerabilidade (pobreza, violência, moradia, ambiente, etc.) e os aspectos biopsicossociais (ansiedade, depressão, ideação suicida, automutilação, etc.). O método inovador, chancelado pela Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção as Drogas – SENAPRED e pela United Office of Drugs and Crimes – UNODC, órgão vinculado a ONU, vem obtendo resultados significativos no que são chamados os “rincões” do Brasil, ou seja, em cidades de médio e pequeno porte, e não somente nos grandes centros urbanos.

A primeira etapa desta agenda não foi uma simples visita, mas sim uma troca de experiências. O fundador da Recriar Vida, Ricardo Ribeirinha, participou de uma agenda com a Secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal, Ericka Filippelli.

Durante a audiência, ambos puderam apresentar seus projetos no desenvolvimento de ações que visam a melhoria da condição psicossocial das pessoas. De acordo com a Secretária, “tenho um sonho em meu coração que diz respeito ao resgate de nossa nação e tenho convicção que é pela infância que devemos começar. Ver iniciativas brilhantes como a de Ricardo Ribeirinha, enchem meu coração de esperança e fé”. A Secretária, realizou essa afirmação em seu instagram, após a Recriar Vida ter e oportunidade de apresentar seus projetos, que vem de encontro a política da Secretaria que comanda. Também participou da agenda o ex interno da Fazenda da Esperança, Sérgio Botelho, editor chefe da Revista Imagine e Acredite. A troca das experiências resultou em uma nova agenda para janeiro de 2022, com a presença dos Secretárias de Educação, Assistência e Saúde do Distrito Federal, quando será discutida a formalização de uma parceria.

A segunda agenda na capital federal, foi no Ministério da Cidadania. Durante os últimos 3 anos, a Recriar Vida se preparou para concretizar uma ação de prevenção ao uso de drogas que fosse reconhecida pela SENAPRED, por organismos da sociedade civil, mas principalmente por profissionais da educação, inseridos nas escolas públicas, sedentos de capacitação sobre temas sensíveis, uma vez que a maior parte não foi treinado para lidar com fatores tão delicados como depressão, ansiedade, violência, gravidez na adolescência, bullying, automutilação e, principalmente, consumo de drogas lícitas e ilícitas. A agenda não ficou restrita ao Secretário Nacional Dr. Quirino Cordeiro Júnior, apoiador e entusista do Projeto Recriar Vidas e da Escola de Formação em Cuidados Sociais – ESCUDOS, desenvolvido pela Recriar Social. A equipe da empresa tocantinense foi recebida pelo Assessor do Ministério, Dr. Ronaldo e pela autoridade máxima, Sr. Ministro João Roma. Na sala de reuniões estavam Frei Hans Stapel, fundador da maior comunidade terapêutica do mundo, a Fazenda da Esperança, acompanhado de Nelson Giovanelli e Adalberto Calmon.

A reunião, teve como pauta a apresentação das ações da Reciar Vida, suas construções, parcerias, e sua preparação para alcançar o máximo de pessoas possíveis em todo o País, mitigando o risco social de crianças, jovens, e promovendo autocuidado de professores, assistentes sociais, psicólogos, gestores públicos e tantos outros profissionais que dedicam sua vida ao serviço público, em áreas pobres, vulneráveis e de risco. Após as apresentações técnicas, o encontro foi tomado pela troca de experiências, histórias e pela emoção.

O Brasil passa por momento de transformações profundas, e com a política nacional de cuidados e prevenção ao uso de drogas não é diferente. Ocorreu um crescimento importante nas vagas para internações de dependentes, e o cuidado com o setor aumento exponencialmente. Contudo, percebe-se a necessidade do estabelecimento de uma política nacional de prevenção assertiva, validada por profissionais que vivenciam o problema todos os dias nas escolas, seu entorno e na comunidade em que a unidade está inserida. Ao final, ficou nítido que a conjunção de esforços entre as ações da Recriar, a SENAPRED e o Ministério da Cidadania, promoverão em 2022 a maior ação de prevenção já vista no Brasil, sendo que o intuito de todos presentes é o mesmo: salvar vidas em todos os rincões do Brasil.