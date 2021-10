O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, assina nesta quarta-feira, 13, os primeiros convênios do programa Tocando em Frente e os Termos de Cooperação do Pró-município que consistem na destinação de recursos do próprio Estado para obras de pavimentação ou recuperação de pavimento urbano nos municípios e construção de equipamentos públicos. A cerimônia de assinatura ocorre na sede da Prefeitura de Talismã, às 16 horas, quando 20 prefeitos tocantinenses participam da formalização da parceria.

Idealizado pelo governador Mauro Carlesse, o Tocando em Frente visa o fortalecimento da economia e a geração de empregos para a população nos 139 municípios. “O Programa Tocando em Frente vai injetar R$ 3 milhões em cada um dos 139 municípios do Estado. Só com o Pró-município estamos destinando R$ 1,020 milhão por cidade, são recursos do próprio Estado para obras de pavimentação, e mais R$ 2 milhões do Tocando em Frente destinados à construção de praças, centros esportivos, enfim, de acordo com a necessidade da população local,” destaca o Governador.

Recursos próprios

Tanto o Tocando em Frente quanto o Pró-município contam com recursos do próprio Estado, totalizando R$ 3 milhões por município. O Tocando em Frente prevê a liberação de R$ 2 milhões por município para execução de obras como centros esportivos, quadras de esportes, praças, feiras cobertas e orlas turísticas para cidades banhadas por rios e lagos. Cabe ao município apresentar seu projeto e documentação necessária para então celebrar a parceria, na qual o Governo do Tocantins entra com o recurso e o município executa a obra.

Já o Pró-município consiste na destinação de R$ 1,020 milhão para obras de pavimentação ou recuperação de pavimento urbano nos municípios.

Serviço:

O que: Assinatura de convênio Pró-município

Quando: Quarta-feira, 13 de outubro, às 16 horas

Onde: Sede da Prefeitura de Talismã

Endereço: Avenida Rio Formoso s/nº – Centro.