por Redação

O mutirão do Programa Rios +Limpos foi coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Tocantins (SEMARH) em alusão ao Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março e contou com a participação de representações dos órgãos de segurança e ambientais dos três poderes públicos, das esferas federal, estadual e municipal.

O 22º BI participou ativamente da ação com o efetivo de um pelotão, comandado pelo 1º Tenente Eduardo Augusto Amaral Silva, oficial subalterno da 1º Companhia de Fuzileiros, subunidade operacional integrante da Força Planalto (FORPLAN) e da Força de Apoio à Defesa Civil.

Programa Rios +Limpos

O Programa Rios +Limpos do Governo Federal, executado pelo Ministério do Meio Ambiente, tem por objetivo contribuir para a melhoria da gestão de efluentes e saneamento básico em todo o país.

A iniciativa visa ainda fomentar ações de despoluição dos rios, incentivar a limpeza e coleta de lixo em rios, lagos, lagoas e praias fluviais, além da implementação de sistemas de tratamento descentralizado de efluentes em áreas não atendidas pelos sistemas tradicionais, bem como a promoção de projetos que visem o reuso de efluentes no país. (Fonte: site do Governo Federal)