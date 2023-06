Por Redação

Os professores Augusto Rezende e Darlene Castro foram reeleitos pela comunidade acadêmica para a Reitoria e Vice-Reitoria, respectivamente, da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). A eleição aconteceu nesta quinta-feira, 15, de forma virtual, e a apuração dos votos foi transmitida no canal oficial da instituição no YouTube na tarde desta sexta-feira, 16. Assista aqui ao vídeo completo.

Na categoria discente, a Chapa “Consolida Unitins” obteve 94,6% dos votos válidos (1.970 votos). Na categoria docente 100% (32 votos); e entre os técnicos administrativos o percentual foi de 95,8% (93 votos), chegando à média de 96,8% do total de votos válidos para a chapa dos professores candidatos à reeleição.

O índice de participação da comunidade acadêmica apta a votar apresentou uma evolução de 284,4% em comparação com a eleição da Reitoria do ano de 2020, quando foram contabilizados 777 votos. Nesta edição 2.210 alunos, professores e técnicos administrativos participaram da votação.

“Ao longo deste processo eleitoral a Universidade consolidou a tradição do respeito à valorização do processo democrático e da importância do voto como exercício de cidadania. O processo eleitoral ocorreu com a máxima transparência e respeito ao edital e agradeço a todos que tornaram esse rito possível e também àqueles que ontem nos prestigiaram com seu voto. Aos que estarão à frente da universidade para os próximos quatro anos, desejamos dedicação e comprometimento com as demandas da universidade”, disse o presidente da Comissão Eleitoral da eleição para Reitoria da Unitins, Thiago Magalhães de Lázari.

A professora Darlene Castro, reeleita para o cargo de vice-reitora, destacou a evolução da participação da comunidade acadêmica da Unitins no pleito. “Esse crescimento de mais de 280% de participação no processo eleitoral demonstra que tivemos êxito no trabalho intenso de divulgação da democratização na escolha dos gestores da Unitins. Deixo meu agradecimento a todos os alunos, professores e técnicos administrativos que participaram desse momento histórico. Que sigamos juntos consolidando a nossa Unitins”, declarou a vice-reitora.

O professor Augusto Rezende, reeleito reitor da Unitins, também agradeceu a participação e envolvimento de toda a comunidade acadêmica no processo eleitoral.

“Nossa chapa foi vitoriosa recebendo mais de 96% dos votos válidos. Isso confirma a aceitação da comunidade acadêmica para com o nosso trabalho e, principalmente, representa a validação de que a nossa Gestão está trazendo bons resultados para a Unitins. Agradeço a cada integrante da nossa comunidade acadêmica – professores, técnicos e discentes – por mais esse voto de confiança e garanto que trabalharemos ainda mais nos próximos quatro anos para consolidar a Unitins como uma universidade forte e de referência, que atua diretamente no desenvolvimento do Tocantins e do povo tocantinense”, afirmou o reitor.

A eleição

O processo eleitoral da Reitoria da Unitins teve início no dia 19 de abril deste ano, com o lançamento do edital. O pleito registrou apenas uma chapa concorrendo para os cargos de Reitor e Vice-reitor da Universidade Estadual.

Estavam aptos para votar 3.843 discentes, 112 técnicos administrativos e 41 docentes. Desses, o percentual de participação de cada categoria ficou em: 54% discentes (2.081 votos), 87% técnicos administrativos (97 votos) e 78% docentes (32 votos), sendo que a média representativa das categorias foi de 73% de participação entre os aptos a votar.

O resultado será apresentado formalmente pela Comissão Eleitoral ao Conselho Universitário (Consuni) na sessão ordinária da instância colegiada no próximo dia 28 de junho, conforme previsto no Edital. Em seguida, o Consuni publicará o ato oficial com o resultado e encaminhará ao Governo do Estado do Tocantins para os trâmites administrativos da devida nomeação e posse da reitor e vice-reitora reeleitos. O mandato será de 01º de agosto de 2023 até 31 de julho de 2027.