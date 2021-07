Por Wesley Silas

Nota de pesar pelo falecimento do professor Valdemar Lima

Com tristeza recebemos nesta quarta-feira, 21, a notícia do falecimento do professor Valdemar Rodrigues Lima, pai do deputado estadual Valdemar Júnior, após um grave acidente de trânsito na TO-432, entre as cidades de Ipueiras e Porto Nacional.

Valdemar Lima dedicou grande parte da sua vida à formação de seus alunos e deixa um legado precioso na educação de Porto Nacional e do Tocantins.

Neste momento de pesar, nos solidarizamos com os familiares e amigos, rogando a Deus que os conceda o devido consolo.

Mauro Carlesse

Governador do Tocantins

NOTA DE PESAR

É com pesar que recebo a notícia do falecimento de Valdemar Rodrigues Lima, vítima de um grave acidente automobilístico na TO – 432 entre Ipueiras e Porto Nacional.

Professor Valdemar como era conhecido, era pai do Deputado Estadual Valdemar Junior e pecuarista na região.

A sua esposa Antônia Maria, aos filhos Dep. Valdemar Junior, Wesley Lima e Fabrício Lima, demais familiares e amigos deixo meu fraterno abraço, presto minhas sinceras condolências e rogo a Deus que os conforte nesse momento de dor e tristeza.

Katia Abreu

Senadora da República

Nota de pesar – Professor Valdemar

É com muito pesar, que venho a público, me mostrar solidário ao deputado estadual Valdemar Júnior e toda a sua família neste momento de profunda dor e tristeza. Seu pai, professor Valdemar era um exemplo de integridade e hombridade. Que Deus o receba de braços abertos e dê forças e conforto a todos aqueles que o amavam.

Deputado Federal Carlos Gaguim