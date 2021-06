Share on Twitter

A desinformação é um campo fértil para criar notícias falsas, principalmente em grupo de whatsapp. Muitas delas são insufladas por “N” fatores, seja os motivados por viés políticos, ou, simplesmente, por pessoas mal-intencionadas por natureza.

Entre os últimos e, porque não dizer, vários boatos, sendo um deles é referente a uma liminar que uma distribuidora de bebidas teria conseguido na Justiça derrubando os artigos 20 e 21 do Decreto 898 que proíbe comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento comercial, industrial e de serviços. Confundindo empresários, consumidores e atrapalhando a fiscalização.

“Falei com a Maria Eugenia (empresária responsável pela distribuidora de bebidas) agora. Não procede a informação. Ela nem está no Tocantins”, disse a procuradora do município, Celma Milhomem após ter afirmado que o município não foi intimado.

Celma Milhomem também rebateu a invencionice irreal sobre a promoção de festas juninas em secretarias da Prefeitura de Gurupi. “Como? Se o Decreto proíbe”, resumiu ao citar o Artigo 11 do Decreto que suspendeu por prazo indeterminado “todas as reuniões, eventos públicos e privados de qualquer natureza que favoreçam a aglomeração de pessoas”.