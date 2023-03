por Wesley Silas

Sem informar os detalhes sobre as causas da morte do procurador, o Ministério Público do Tocantins, em nome de seus integrantes, manifestou profundo pesar pelo falecimento do procurador de Justiça José Maria da Silva Júnior, ocorrido na manhã desta quinta-feira, 09.

José Maria tinha 57 anos de idade, era natural de Quixadá (CE), casado com a arquiteta Fernanda Prado e pai de duas filhas. Membro era titular da 10ª Procuradoria de Justiça, ele acumulava os cargos de coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente (Caoma) e da Força-Tarefa Ambiental do MPTO.