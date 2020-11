Dona Aureny, primeira mulher a ocupar a função de primeira dama do Tocantins morre em Brasília

“É com profundo pesar, que o gabinete do deputado estadual Eduardo Siqueira Campos (DEM), comunica o falecimento, da mãe do deputado, Dona Aureny Siqueira Campos, 96 anos, ocorrido na noite desta quinta-feira, 12, às 21h59 em Brasília, vítima de uma insuficiência respiratória”, informou o gabinete do deputado Estadual, Eduardo Siqueira Campos.

Na nota o gabinete do deputado lembrou que a sua mães, Dona Aureny como é conhecida, foi a primeira mulher a ocupar a função de primeira dama do Tocantins. Na região sul de Palmas, em sua homenagem quatro bairros receberam seu nome, Aurenys I,II,II e IV.

“Dona Aureny, foi uma primeira dama muito querida e desenvolveu vários programas sociais, como os Pioneiros Mirins. Muito atuante, prestativa e de um coração generoso, que viu na ação social sua parcela de contribuição na criação do Tocantins, criando e acompanhando programas que beneficiaram tanto as famílias já residentes quanto as que chegavam, sempre com o mesmo sentimento de atenção e carinho. Sem dúvidas deixou seu legado, mostrando-se sempre uma mulher muito presente, e ativa na construção da Capital Palmas, e na consolidação do Estado do Tocantins”, diz a nota assinada pelo Gabinete do deputado. “Neste momento doloroso, prestamos nossas condolências, nos solidarizamos com toda a família e rogamos para que o nosso Pai conforte o coração de todos”, lamentou o gabinete do deputado Eduardo Siqueira Campos.

Em umas das suas redes sociais, o deputado comunicou o falecimento de sua mãe, Dona Aureny, em uma postagem com uma foto de dela ao lado do seu filho Gabriel Marques Siqueira Campos, morto quando tinha 12 anos em um acidente aéreo em Senador Canedo (GO) no dia 14 de janeiro de 2011. “É com profundo pesar que comunico o falecimento da Dona Aureny S. Campos, minha mãe, vítima de uma insuficiência respiratória, as 21:59, na casa de uma das suas filhas. Sem mais palavras para o momento, agradeço toda solidariedade”.

Confira as notas de pesar

Nota de Pesar – Aureny Siqueira Campos

Recebi com pesar a notícia do falecimento da Sra. Aureny Siqueira Campos, acontecida na noite desta quinta-feira, 12, em Brasília-DF.

Ex-primeira dama do Tocantins e mãe do amigo Deputado Estadual Eduardo Siqueira Campos, participou da construção de nosso estado e hoje, deixa seu legado na história.

Meus sentimentos aos familiares e amigos.

Nota de Pesar

É com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento da Dona Aureny Siqueira Campos, ex-primeira dama do Estado do Tocantins. Dona Aureny faleceu na noite desta quinta-feira, 12, em Brasília, onde morava.

Dona Aureny, uma mulher batalhadora, sensível e discreta.

Ela faz parte da nossa história e deixa seu legado a todos nós tocantinenses.

Que Deus a receba em seus braços! Meus sentimentos a todos os familiares, ao amigo deputado Eduardo Siqueira Campos, que perde sua mãe. Pedimos a Deus conforto a todos familiares e amigos.

