por Wesley Silas

Um dos grandes desafios dos gestores municipais é aplicar com eficiência as doses recebidas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pela Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI) do Governo do Tocantins. Dados da SES mostram que já foram entregues 714.516 doses aos 139 municípios tocantinenses e tem programado para esta quarta-feira, 30 de junho, a entrega de mais 78.455 doses, totalizando assim, 792.971 distribuídas.

Desta forma, ficarão em estoque, na CEADI, 22.599 doses para a aplicação e fechamento do esquema vacinal.

Pelos dados do Vacinômetro do Estado, cerca de 139.884 doses estão nos municípios, para aplicação e atendimento aos grupo prioritários, seguindo o intervalo vacinal preconizado para cada imunobiológico. Assim sendo, resta demonstrado que a estratégia de distribuição adotada pela Secretaria de Estado da Saúde não está comprometendo a disponibilidade de vacinas nos municípios.

Municípios que mais vacinaram

O vacinômetro aponta ainda que entre 139 municípios do Tocantins, 43 conseguiram imunizar mais de 30% da população. Os municípios destaques são Nazaré com cobertura de 46.79% da população com a primeira dose, seguido por Chapada da Areia com 45,46%, Muricilândia com 43,94%, Santa Tereza com 42,49%, Santa Tereza com 42,49% e Arraias com 38,87%.

Confira os nomes dos 30 municípios com maior percentual de cobertura na primeira dose:

Município % da população vacinada com 1ª dose % da população vacinada com 1ª dose % da aplicação da vacinas recebidas 01. Nazaré 46.79% 13.51% 93.98% 02. Chapada da Areia 45.46% 16.03% 87.75% 03. Muricilandia 43.94% 20.49% 73.73% 04. Santa Tereza 42.49% 16.19% 68.52% 05. Arraias 38.87% 14.67% 86.14% 06. Lajeado 35.62% 13.58% 97.98% 07. Dueré 35.04% 13.74% 98.57% 08. Crixás 35.04% 14.52% 90.24% 09. Aragominas 34.90% 15.74% 79.59% 10. Porto Nacional 34.73% 10.63% 89.02% 11. Cristalândia 34.62% 12.08% 77.70% 12. Oliveira de Fátima 34.35% 13.69% 85.92% 13. Itapiratins 34.31% 11.57% 96.99% 14. Mateiros 34.26% 8.54% 64.81% 15. Jáu do Tocantins 34.24% 10.62% 77.64% 15. Tocantínia 34.13% 19.30% 71.71% 17. São Felix 34.11% 9.57% 72.25% 18. Abreulandia 33.65% 10.10% 85.66% 19. Chapada da Natividade 33.59% 10.96% 65.60% 20. São Salvador 33.58% 8.66% 91.91% 21. Fátima 33.26% 11.20% 90.72% 22. Gurupi 33.19% 8.83% 94.84% 23. Novo Alegre 32.80% 12.01% 79.10% 24. Sítio Novo 32.17% 10.34% 95.14% 25. Almas 32.11% 9.46% 75.33% 26. Santa Fé 31.92% 12.48% 92.73% 27. São Valério 31.92% 12.47% 83.47% 28. Palmeirópolis 31.70% 10.28% 93.99% 29. Araguaçu 31.64% 14.09% 78.87% 30. Barrolândia 31.43% 10.00% 89.28%

Confira a situação dos 05 maiores municípios com cobertura na primeira dose

O vacinômetro aponta que apenas Porto Nacional e Gurupi conseguiram imunizar acima 30% da população. No quesito do percentual das doses recebidas e aplicadas, Gurupi lidera em eficiência com 94,84% de aplicação das doses recebidas, seguida por Porto Nacional (89,02%) e Palmas (83,95%).

Município % da população vacinada com 1ª dose % da população vacinada com 1ª dose % da aplicação da vacinas recebidas 01. Porto Nacional 34.73% 10.63% 89.02% 02. Gurupi 33.19% 8.75% 94.84% 03. Paraíso do TO 27.18% 20.49% 71.86% 04. Palmas 25.39% 6.46% 83.95%

Municípios que não alcançaram 20% de cobertura da primeira dose

Segundo o vacinômetro, 14 municípios do Tocantins ainda não alcançaram 20% da imunização. O pior desempenho está em Buriti do Tocantins com cobertura de apenas 15,02% da população vacinada com a primeira doses e no quesito da aplicação do percentual das vacinas recebidas, Lagoa do Tocantins só conseguiu aplicar 56.27% das doses recebidas.