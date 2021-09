A Polícia Rodoviária Federal (PRF), no período de 3 a 8 de setembro de 2021, promoveu ações para garantir aos usuários das rodovias federais segurança e fluidez do trânsito. O somatório desses esforços e ações estratégicas foi denominado OPERAÇÃO INDEPENDÊNCIA 2021, a qual no Tocantins foi estendida para até o dia 08 em razão do feriado estadual.

da redação

Para contribuir para a redução dos acidentes, a PRF contou também com ações de educação para o trânsito, além da fiscalização e do reforço no efetivo.

Nas rodovias federais que cortam o TO foram registrados 8 acidentes, a metade do número de acidentes registrados no mesmo período de 2020 – 16 acidentes. O número de pessoas feridas também reduziu, sendo 19 em 2020 e 4 em 2021, redução de 79%. Em ambos os anos, uma vítima fatal foi registrada.

Durante a Operação foram registradas 304 infrações de trânsito. As principais infrações foram embriaguez ao volante, com 18 flagrantes, número 80% maior que o registrado em 2020. E ultrapassagem indevida, onde um total de 47 flagrantes foram contabilizados.

Em relação à ultrapassagem indevida, foi ela a causa do acidente com vítima fatal. Um motociclista foi realizar uma manobra de ultrapassagem e colidiu frontalmente com um caminhão – fato registrado no dia 04/07 em Colinas do Tocantins.