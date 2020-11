PRF comenta sobre interdição no km 482 da BR-153

A interdição total ocorre no km 482 da BR-153, no município de Paraíso do Tocantins/TO. Confira a sugestão de desvio

Por Redação

Pista continua interditada. Pista continua interditada. Porém, o transbordo da carga foi concluído, na manhã deste sábado estão promovendo a remoção dos veículos.

“O transbordo da carga foi concluído, neste momento estão promovendo a remoção dos veículos”, informou a PRF.

Motivo

Na quinta-feira (05) foi registrado acidente neste local envolvendo 4 caminhões, entre eles, um caminhão-tanque carregado com combustível. Desde às 04h00 da manhã de hoje uma das pistas foi liberada e, desde então, está sendo executado o sistema de pare e siga.

No entanto, para remoção do caminhão-tanque foi necessário promover o transbordo da carga inflamável, ação que deve executada com cuidado diante do risco de novo incêndio ou explosão. Logo, a interdição total da pista se faz necessária.

Estima-se que o transbordo e liberação da pista deve ocorrer em cerca de 8 horas após o início dos trabalhos.

Sugestão de Desvio

Para quem transita pela BR-153 com _sentido ao norte_, recomenda-se ao chegar em Paraíso do Tocantins/TO ingressar na TO-080 com sentido a Palmas/TO, ao se aproximar de Luzimangues, ingressar na TO-348 e seguir até Barrolândia/TO, onde ingressará novamente na BR-153. Quem transita com _sentido ao sul_ basta fazer o sentido inverso.

O desvio sugerido gera um acréscimo de 66km na viagem.