Presidente-executivo da Abrafrigo, Péricles Salazar morre em decorrência da Covid-19

A Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), comunicou em nota a morte do seu presidente-executivo, Péricles Pessoa Salaza, que também estava à frente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado do Paraná (Sindicarne-PR). Ele faleceu no sábado, 19, em Curitiba (PR) em decorrência de complicações da Covid-19. O Presidente Executivo do SINDICARNES do Tocantins, Gilson Ney Bueno Cabral, lamentou o ocorrido.

por Redação

Péricles Salazar foi uma importante liderança do setor de carnes no Paraná e participou da fundação da Abrafrigo

“O país perde um grande nome da agropecuária brasileira, já que o executivo transitou por mais de 40 anos em todas as esferas do setor, participando ativamente de todas as grandes decisões que culminaram com avanços significativos e criação de políticas públicas”, lamentou o Presidente Executivo do SINDICARNES do Tocantins, Gilson Ney Bueno Cabral.

O diretor de comunicação da Abrafrigo, Norberto Staviski também lamentou a morte de Péricles Salazar.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento, em Curitiba, do nosso Presidente Executivo, Sr. Pericles Salazar, na noite de 19 de dezembro de 2020. O executivo estava em internação hospitalar há pouco mais de 15 dias em virtude de complicações decorrentes da Covid 19. O velório, restrito à família, foi realizado neste domingo, as 16 horas, no crematório de Almirante Tamandaré (PR). Economista, empresário e uma das maiores lideranças do país no setor de proteína animal, Péricles Salazar acumulava a presidência da Associação Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRIGO) com a do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado do Parana – Sindicarnes PR, há vários anos”, informou o diretor de comunicação da Abrafrigo, Norberto Staviski.