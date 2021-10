Em entrevista para o Portal Atitude o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Alessandro Roosevelt disse que está analisando a situação da agência em Gurupi e que nesta semana irá emitir um posicionamento com relação as perícias médicas. “Nós vamos retomar, pois Gurupi precisa com urgência”, disse.

por Régis Caio

O presidente esteve reunido na sede do Instituto em Brasília nesta última quarta-feira (27) juntamente com o deputado federal Vicentinho Júnior e com o vereador de Gurupi André Caixeta. Atualmente, para ter acesso a benefícios como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, os moradores precisam deslocar-se para outros municípios em busca de perícia, devido à ausência destes profissionais no município gurupiense. Desde 2018 esses serviços estão suspensos na agência que abrange todo sul do Tocantins.

“Não sabia da situação em Gurupi vou de imediato analisar com a minha equipe técnica e ainda esta semana darei um parecer, nossa prioridade é retomar as perícias, pois a cidade precisa com urgência”, relatou o presidente do INSS.

O deputado Vicentinho Júnior lembrou que em Araguaína a situação estava da mesma forma que Gurupi, sem atendimentos na perícia. “Hoje infelizmente as pessoas sofrem pela ausência dos médicos peritos que obriga não só o gurupiense, mas o cidadão da Região Sul a ter que buscar atendimento em outros lugares. Nós vamos fazer assim como fizemos em Araguaína, lutar junto ao INSS de Brasília para que mande a presença permanente de médicos peritos no INSS de Gurupi”, disse.

Já o vereador de Gurupi, André Caixeta, afirmou que vem recebido várias reclamações da comunidade com relação a este serviço que não acontece há mais de três anos. “Fiscalizar e reivindicar são as minhas principais missões como vereador e agradeço ao nosso Deputado Federal Vicentinho Júnior e ao Senador Eduardo Gomes que estão de mãos dadas nos intermediando junto ao INSS para o retorno mais breve possível de equipe médica de peritos para agência da nossa cidade”.