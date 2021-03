O presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO), Cláudio Alex Vieira, é o novo Vice-Presidente da Região Norte, fazendo parte da diretoria da Associação Nacional dos Detrans (AND) Gestão Biênio 2021/2023.

De acordo com Cláudio Alex, o novo desafio chega em momento singular e desafiador.

“Representar a região norte do país é um desafio que abraço com muita dedicação e comprometimento. Estarei atento às demandas da nossa região, vou trabalhar para o fortalecimento da AND e proporcionar empenho para que todos os Detrans Norte, aumentarem o seu protagonismo.”, ao finalizar, o Vice-Presidente da Região Norte e Presidente do Detran/TO, disse: “Tenho me dedicado bastante ao Detran Tocantins e com essa nova missão, sinto grande motivação para seguir fazendo o melhor para este Órgão que tem a missão de contribuir com o Governo do Estado, prestando serviços de qualidade aos seus usuários”.

Na eleição, os diretores estaduais dos Detrans elegeram o diretor presidente do Detran de São Paulo, Ernesto Mascellani Neto, como presidente da AND e o presidente do Detran do Amazonas, Rodrigo de Sá, como Vice-Presidente da instituição.

Em razão da pandemia da Covid-19, a eleição para decidir a presidência da associação ocorreu por meio de um sistema eletrônico e a chapa recebeu 100% dos votos.

Associação Nacional dos Detrans

A AND é uma entidade civil constituída pelos presidentes em exercício dos Departamentos de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial e técnica, sem fins lucrativos de âmbito nacional.

O objetivo da AND é congregar os Detrans para o estudo e solução das questões relevantes relacionados com o trânsito e sua legislação, bem como desenvolver o intercâmbio e representar seus associados junto ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e entre órgãos federais, estaduais e municipais.

