Por Redação

A UnirG foi contemplada com duas cadeiras no Conselho Deliberativo, a do Presidente Thiago Miranda como titular e a da Reitora Sara Falcão, como suplente.

Thiago Miranda abordou que dois pontos merecem ser destacados quanto à eleição.

“O primeiro é o sucesso da gestão presidida por Antônio Henrique Habib Carvalho, no biênio 2021/2022, que foi reconhecido com a formação de uma chapa de consenso, aclamada por unanimidade. O segundo ponto é a UnirG ter sido contemplada na chapa de consenso, passando a fazer parte da nova gestão da ANIMES. O que demonstra o reconhecimento pelos pares, da nossa atuação nas discussões e ações de integração”, frisou

Os gestores da UnirG são presenças ativas na Associação. “Participamos de visitas institucionais e reuniões sempre focados na construção de projetos de interesse comum, visando difundir e mostrar a importância das instituições de ensino municipais”, mencionou Thiago Miranda.

A UnirG sediou o 4º Fórum da instituição no ano passado, contribuindo com a socialização de informações e experiências adquiridas ao longo dos 38 anos de existência.

ANIMES

A ANIMES foi criada em 05 de abril de 2018 e conta com associadas nos estados de Pernambuco, Goiás, São Paulo, Santa Catarina Rio de Janeiro e Tocantins. A Associação tem como objetivo de aprofundar as discussões e apresentar soluções para as demandas das instituições municipais de Ensino Superior.