Por Wesley Silas

Carta:

Pelo Agro, por nossas famílias e pelo Brasil

O resultado das eleições em 2 de outubro mostrou a todos nós que vivemos um tempo de incertezas. O país está dividido e visivelmente mal informado sobre os acontecimentos ao nosso redor.

A apuração dos votos também revelou a farsa dos institutos de pesquisa e confirmou o que o nosso Presidente Jair Bolsonaro tem afirmado repetidas vezes: “_estamos numa guerra pelo voto contra tudo e contra todos!”_

A soma dos votos no primeiro turno trouxe à frente o candidato petista, o ex-condenado Lula, mas por outro lado mostrou que Bolsonaro, mesmo num cenário desfavorável e sofrendo todo tipo de ataque, conseguiu ter cerca de 2 milhões a mais de votos que em 2018.

Por tudo que está acontecendo e com o risco iminente de assistirmos um retrocesso histórico e sem precedentes no Brasil é que decidimos conclamar a todos os presidentes de sindicatos rurais e todo setor produtivo do estado do Tocantins a se unirem em prol do país que queremos!

Vamos dar as mãos, ombro a ombro e de cabeça erguida para garantir a permanência de *Jair Messias Bolsonaro na Presidência da República do Brasil!*

Nosso apelo e convocação, com fé em Deus e nos ensinamentos cristãos, é por nossas famílias, pelo fortalecimento do agronegócio no país e pela nossa nação, que precisa manter-se soberana.

Presidente Bolsonaro, conte com a FAET, com os presidentes dos sindicatos rurais e com os produtores tocantinenses! Vamos juntos promover uma virada histórica nas urnas.

Até a vitória!!!!

Paulo Carneiro

Presidente

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (FAET)