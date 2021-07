por Wesley Silas

O Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (FAET) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Tocantins (SENAR-TO), Paulo Carneiro, e o presidente do Sindicato Rural de Peixe, Pedro Luiz Pinto Prevedello, lamentaram a morte de Omar Wahbe, 71 anos.

“Do Omar sempre recebi apoio em sem precisar pedir dele. Que Deus Abençoe toda sua família e amigos e o receba de braços abertos nessa passagem para a eternidade”, lamentou Paulo Carneiro.

Já o presidente do Sindicato Rural de Peixe, Pedro Luiz Prevedello, lembrou a participação de Omar Wahbe com parceiros dos produtores rurais de Peixe, onde se dedicou pelo período de 20 anos.

“Sua partida deixa um legado de carinho, amizade e garra. Aos familiares e amigos, nossa sincera solidariedade nesse momento de dor. Que Deus conforte todos”, disse.

NOTA DE PESAR

O Sindicato Rural de Peixe lamenta com muita tristeza o falecimento do ex presidente do sindicato rural, Omar Wahbe, ocorrido nesta terça-feira, 20/07, em decorrência de um câncer.

Produtor dedicado, Omar destinou os últimos 20 anos nas ações voltadas para o homem do campo, quando esteve a frente do sindicato.

