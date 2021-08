Nesta última quinta-feira (19) o Presidente da Câmara Municipal de Gurupi, Rodrigo Maciel (PSL), esteve em Palmas participando de uma reunião com o deputado estadual Ricardo Ayres (PSB) e agendando visitas futuras com outros parlamentares. O objetivo do encontro foi para buscar recursos para o município gurupiense na área do esporte e lazer.

Da redação

Com Ayres, o presidente da Câmara pediu uma emenda para a construção de três quadras de areia. O deputado garantiu a destinação de R$ 120 mil para essas três obras. Maciel destacou ainda que irá se reunir com outros deputados para discutir a implantação de quatro quadras poliesportivas para serem inseridas em bairros de Gurupi.

“Queremos inserir a prática esportiva em vários pontos da nossa Gurupi e recorri aos deputados para viabilizarem essas emendas que trarão oportunidades para jovens e a população em geral terem o seu momento de lazer por meio do esporte”, destacou Rodrigo Maciel.