por Wesley Silas

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes (PSL) estará em Brasília (DF) nesta terça-feira, 09, quando acontece reunião da Bancada Federal do Tocantins para conversar sobre a importância dos parlamentares que representam o Tocantins em Brasília liberar recursos oriundos da Emenda de Bancada

“Em 2018, Araguaína recebeu uma emenda de bancada de 45 milhões. Ficou acordado que no ano seguinte seria Gurupi e depois outros municípios. Na última eleição, outros parlamentares foram eleitos e assim esse acordo não pode ser cumprido. Agora tento sensibilizar os parlamentares, sobre a importância desse recurso para Gurupi, para pavimentação e drenagem. Visitei todos os gabinetes e formalizei esse pedido. Aguardando resposta. Gurupi conta com a sensibilidade dos parlamentares”, disse a prefeita que retornará nesta terça-feira, 09, para sensibilizar os parlamentares.

Em oficio enviado aos parlamentares, a prefeita os problemas da malha asfáltica do centro da cidade que é antiga e necessita de recuperação bem como a conclusão da pavimentação em diversos setores de Gurupi.

Desde seu primeiro encontro com a Bancada Federal em Brasília, após assumir a Prefeitura de Gurupi, Josi Nunes tem mostrado bom relacionamento com todos os parlamentares.

“Farei visitas a todos os parlamentares, independentemente de partido, de posição política porque todos nós temos o único interesse que é o desenvolvimento do Estado do Tocantins. É importante que cada um deles possa contribuir com todos os municípios e Gurupi está neste rol por ser a terceira maior cidade do Tocantins, fundamental e ponto de referência para as regiões sul e sudeste”, sintetizou a prefeita em fevereiro deste ano logo após ter assumido o mandato.

