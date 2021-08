O vereador André Caixeta (PSB) juntamente com o diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Jonas Barros, estiveram na tarde desta quinta-feira, 05, na Feira do Produtor para divulgar uma audiência pública promovida pela Prefeitura em Parceria com o Sindicato Rural com produtores e comerciantes de leite in natura e seus derivados que acontecerá às 11hs da próxima segunda-feira, 09, no Auditório do IPASGU no Centro Administrativo da Prefeitura.

Durante a visita o produtor e comerciante de leite in natura e queijo comentou sobre a situação que os feirantes enfrentam.

“A gente tem que seguir a lei e não pode ir contra ela, mas a comercialização do leite e do queijo é para minha sobrevivência e eu tenho 55 anos e não tenho condição de arrumar outro serviço para trabalhar […] Se tirar o leite, o queijo e seus derivados da feira vai vender o quê? Farinha e rapadura, então não é feira da amizade”, disse.

Sobre a cobrança do MPE:

A instauração do inquérito civil público (ICP) para apurar omissão dos órgãos de controle sanitário do Município de Gurupi, no que tange à fiscalização da comercialização clandestina de leite e de seus derivados sem o devido controle sanitário foi instaurado no ano de 2019 após denúncia anônima pela 6ª Promotoria de Justiça da comarca de Gurupi. No mês de julho de 2021, o promotor de justiça solicitou a Vigilância Sanitária de Gurupi informações para coibir a venda clandestina de leite in natura com o objetivo de instruir o Inquérito Civil Público.

Em 2019 os vereadores de Gurupi chegaram a promover uma audiência Pública para debater alternativas sobre as recomendações do promotor de justiça Marcelo Lima Nunes sobre a proibição de comercialização de leite in natura e seus derivados.

Naquela ocasião, Dona Antônia, produtora de leite do assentamento Vale Verde, comentou sobre os prejuízos provocados pelo impedimento da comercialização de leite e seus derivados.

No dia 15 de julho, o Promotor de Justiça, Marcelo Lima Nunes, requereu, via ofício, ao Coordenador Vigilância Sanitária de Gurupi, Ronaldo Valadares Veras, informações informações sobre a operação para coibir a venda clandestina de leite in natura com prazo máximo de 30 dias.