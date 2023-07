Retificação 03 é em relação aos requisitos mínimos para o cargo de Inspetor Sanitário

A Prefeitura de Paraíso do Tocantins, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, divulgou nesta segunda-feira, 17, o termo aditivo de retificação 03, do edital do concurso público para provimento de vagas do quadro permanente de servidores do município.

De acordo com o termo aditivo de retificação a alteração foi feita na tabela 4.1 em relação aos requisitos mínimos do cargo de inspetor sanitário (veja aqui).

A partir desta publicação o requisito mínimo é de curso superior completo em Engenharia de Alimentos ou Farmácia, ou Medicina Veterinária, ou Odontologia, ou Biologia/Ciências Biológicas e registro profissional no órgão de classe.